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03:44 28.05.2021

В Черниговской ОГА призвали усилить на законодательном уровне ответственность за разорение водоохранных земель

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Глава Черниговской областной госадминистрации Анна Коваленко обратилась с инициативой к министру охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины Роману Абрамовскому о повышении размера штрафов за нарушение целостности прилегающих к водным объектам земель.

"Ответственность за нарушение целостности прилегающих к водным объектам земель, должны быть защищены законом, настолько мала, что де-факто сводит государственную функцию защиты водных ресурсов нет. К примеру, областная госэкоинспекция прошлом году провела 44 проверки соблюдения требований по охране земель водного фонда и в результате привлекла к административной ответственности 23 человека. Сумма официально начисленных убытков составила более полумиллиона гривен. А сумма наложенных штрафов меньше в пятьдесят раз и составляет 9945 грн", - отметила Коваленко.

Как отмечается, существует общая проблема квалификации правонарушений, связанных с самовольным использованием земель не по назначению. Они могут квалифицироваться по ст. 356 УК Украины "Самоуправство", что карается штрафом до 850 грн, или по ст.197-1 "Самовольное занятие земельного участка", предусматривающий штрафы от 3400 грн до 5100 грн.

Коваленко также выступила с инициативой внесения изменений в земельный и водный кодексы Украины, законам Украины "О землеустройстве" и "Об оценке воздействия на окружающую среду" в части запрета и наложения определенных ограничений при проведении изменения целевого назначения земельных угодий, сенокосов, пастбищ, распашка водоохранных зон.

Отмечается, что проблема незаконного разорения и нарушения водоохранного законодательства является критической для экологического благополучия Черниговщины, а в перспективе представляет угрозу и для благосостояния всего государства.

"Если не урегулировать этот вопрос, в краткосрочной перспективе, без воды может остаться не только Черниговская область, но и регионы, которые зависят от водосбора Десны", - подчеркнула глава Черниговской ОГА.

Теги: #абрамовский #черниговская_область #ога #украина #обращение
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