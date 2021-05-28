События

01:36 28.05.2021

СБУ разоблачила присвоение бюджетных средств на 2 млн грн, выделенных на строительство инфраструктурных объектов ВСУ

1 мин читать
СБУ разоблачила присвоение бюджетных средств на 2 млн грн, выделенных на строительство инфраструктурных объектов ВСУ

Служба безопасности Украины задокументировала масштабную схему присвоения бюджетных средств, которую организовали на строительство социальных объектов для Вооруженных сил Украины, сообщил пресс-центр СБУ.

"Сотрудники и следователи спецслужбы задокументировали, что организаторы вносили в акты выполненных работ завышены данные о стоимости материалов и объемы выполненных работ. По заключению экономических и строительно-технических экспертов, злоумышленники присвоили свыше 1,8 млн грн", - говорится в сообщении.

Сейчас одному из подрядчиков сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.

Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению дополнительных эпизодов преступной деятельности и привлечения к ответственности и других лиц, причастных к присвоению бюджетных средств.

Теги: #разоблачение #бюджетные_средства #сбу #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

00:28 28.05.2021
В Ужгороде закрывают COVID-отделение городской больницы из-за снижения числа пациентов

В Ужгороде закрывают COVID-отделение городской больницы из-за снижения числа пациентов

00:10 28.05.2021
Кулеба: Решение Украины о запрете закупки электроэнергии у Беларуси не связано с инцидентом с самолетом Ryanair

Кулеба: Решение Украины о запрете закупки электроэнергии у Беларуси не связано с инцидентом с самолетом Ryanair

23:06 27.05.2021
Из 26 украинцев, находящихся на операциях в Беларуси, 10 уже находятся на связи в посольством

Из 26 украинцев, находящихся на операциях в Беларуси, 10 уже находятся на связи в посольством

23:03 27.05.2021
Кулеба: сближение Беларуси с Россией угрожает нацбезопасности Украины

Кулеба: сближение Беларуси с Россией угрожает нацбезопасности Украины

22:54 27.05.2021
В Киеве в течение суток заменят 100 м трубопровода на ул. Антоновича

В Киеве в течение суток заменят 100 м трубопровода на ул. Антоновича

22:25 27.05.2021
Главой правления ПриватБанка назначен бывший первый замглавы правления Райффайзен банка Аваль Герхард Бьош

Главой правления ПриватБанка назначен бывший первый замглавы правления Райффайзен банка Аваль Герхард Бьош

22:25 27.05.2021
Главой правления ПриватБанка назначен бывший первый замглавы правления Райффайзен банка Аваль Герхард Бьош

Главой правления ПриватБанка назначен бывший первый замглавы правления Райффайзен банка Аваль Герхард Бьош

22:17 27.05.2021
Стефанчук вручил солистке группы "Go_А" Павленко премию "Женщина ІІІ тысячелетия"

Стефанчук вручил солистке группы "Go_А" Павленко премию "Женщина ІІІ тысячелетия"

21:36 27.05.2021
Шкарлет: в Раде создана рабочая группа для подготовки ко второму чтению законопроекта по реформированию среднего образования

Шкарлет: в Раде создана рабочая группа для подготовки ко второму чтению законопроекта по реформированию среднего образования

19:37 27.05.2021
Кулеба обсудил с сенатором США Джони Эрнст укрепление обороноспособности Украины и необходимость остановки строительства "Северного потока – 2"

Кулеба обсудил с сенатором США Джони Эрнст укрепление обороноспособности Украины и необходимость остановки строительства "Северного потока – 2"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Закон о деолигархизации нужен для правильного вектора развития государства - Венедиктова

Премьер Словакии посетит Украину в пятницу с официальным визитом

Решающая роль в выборе директора НАБУ должна принадлежать международным экспертам - Сытник

Вселенский патриарх Варфоломей посетит Украину в августе

Российские наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала суток, погиб украинский военный – штаб ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

Асад добился переизбрания президентом Сирии

США уведомили Россию, что не намерены возвращаться в Договор по открытому небу

Кулеба пригласил в Украину главу МИД Азербайджана

Публикации в СМИ о законопроекте об олигархах не является текстом подготовленного документа – Подоляк

Вице-премьер Резников в Брюсселе провел встречу с заместителем генсекретаря НАТО Мирче Джоанэ

Закон о деолигархизации нужен для правильного вектора развития государства - Венедиктова

В Париже в субботу пройдет "тест-концерт", чтобы проверить риск заражения COVID-19 на массовых мероприятиях

Венедиктова: решение апелляционного суда по Медведчуку может быть подтверждением отсутствия давления власти

Генсек ОБСЕ отметила существенное ограничение свободы передвижения наблюдателей СММ на Донбассе – встреча с Ермаком

Порошенко в Донецкой области передал 10-й ОГШБр комплект видеонаблюдения

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА