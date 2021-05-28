СБУ разоблачила присвоение бюджетных средств на 2 млн грн, выделенных на строительство инфраструктурных объектов ВСУ

Служба безопасности Украины задокументировала масштабную схему присвоения бюджетных средств, которую организовали на строительство социальных объектов для Вооруженных сил Украины, сообщил пресс-центр СБУ.

"Сотрудники и следователи спецслужбы задокументировали, что организаторы вносили в акты выполненных работ завышены данные о стоимости материалов и объемы выполненных работ. По заключению экономических и строительно-технических экспертов, злоумышленники присвоили свыше 1,8 млн грн", - говорится в сообщении.

Сейчас одному из подрядчиков сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.

Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению дополнительных эпизодов преступной деятельности и привлечения к ответственности и других лиц, причастных к присвоению бюджетных средств.