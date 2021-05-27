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23:06 27.05.2021

Из 26 украинцев, находящихся на операциях в Беларуси, 10 уже находятся на связи в посольством

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Из 26 украинцев, находящихся на операциях в Беларуси, 10 уже находятся на связи в посольством

Из 26 украинцев, находящихся на операциях по трансплантации в Беларуси, 10 уже находятся на связи с посольством, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"26 граждан Украины сейчас находятся на операциях в Беларуси, еще около 160 стоят в очереди, в ближайшее время должны ехать. Из 26, которые в Беларуси, 10 уже на связи с посольством", - сказал Кулеба в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" в четверг.

По его словам, из 10 граждан, с которым установлен контакт, двум уже предоставлена помощь.

"Украинское государство доказало уже неоднократно, что оно не бросает своих граждан в беде. И не надо говорить о том, что все плохо, нас бросили на произвол судьбы. Никто не брошен на произвол судьбы", - добавил Кулеба.

Как сообщалось, МИД и Минздрав Украины заявили, что работают над решением логистических вопросов украинских граждан, которые лечатся в белорусских медицинских учреждениях.

Теги: #граждане #кулеба #украина #беларусь
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