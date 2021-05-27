В Киеве в течение суток заменят 100 м трубопровода на ул. Антоновича

На ул. Антоновича, 176 в Киеве в течение суток заменят 100 м трубопровода в связи с повреждением, обнаруженным 27 мая в ходе гидравлических испытаний, сообщила пресс-служба киевской горгосадминистрации.

"КП "Киевтеплоэнерго" проводит ремонтные работы по устранению повреждения магистральной теплосети на улице Антоновича, 176. Сейчас на месте утечки проведения земляные работы, определено точное повреждение трубопровода и выполнена диагностика теплосети. В ходе проведения работ планируется заменить 100 м трубопровода. Работы продлятся около суток", - говорится в сообщении.

В КГГА отметили, что на время проведения ремонтных работ движение транспорта возле места повреждения частично ограничат.