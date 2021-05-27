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22:17 27.05.2021

Стефанчук вручил солистке группы "Go_А" Павленко премию "Женщина ІІІ тысячелетия"

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Стефанчук вручил солистке группы "Go_А" Павленко премию "Женщина ІІІ тысячелетия"

Первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук вручил солистке украинской группы "Go_А" Екатерине Павленко награду всеукраинской премии "Женщина ІІІ тысячелетия" и отметил, что выступление группы на Евровидение-2021 с песней "Shum" призывает к единению.

"Сегодня имел честь вручить солистке группы GO-A Екатерине Павленко специальную награду всеукраинской премии "Женщина III тысячелетия". Екатерина недавно потрясла всю Украину. И это было настолько сделано по-украински. Она выполнила важную и изначальную миссию в наших сердцах - заставила объединиться. В самой песни были переплетены мотивы современных танцевальных битов, волшебного этнического вокала и мощного гитарного драйва. Всей семьей мы увлекательно смотрели выступление группы GO-A на Евровидении и эта музыка призвала нас к объединению - танцевали как молодое, так и старшее поколение", - написал Стефанчук на странице в фейсбуке.

Он отметил, что поблагодарил Павленко за достойное представление Украины, за патриотизм и популяризацию украинской культуры в мире, за утверждение национальной идентичности. "Кажется, что одно из крупнейших наших достижений - мы начали производить моду на украинский язык и современную украинскую культуру во всем мире. Это, пожалуй, то, что отличает настоящего украинца по духу и крови", - отметил первый вице-спикер. 

 

Теги: #украина #награда #go_а #стефанчук
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