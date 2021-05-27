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21:36 27.05.2021

Шкарлет: в Раде создана рабочая группа для подготовки ко второму чтению законопроекта по реформированию среднего образования

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Шкарлет: в Раде создана рабочая группа для подготовки ко второму чтению законопроекта по реформированию среднего образования

В Верховной Раде Украины комитет по вопросам образования, науки и инноваций создал рабочую группу, задачей которой является подготовка ко второму чтению законопроекта №4629-1 по реформированию среднего образования, сообщил министр образования Сергей Шкарлет.

"Сейчас парламентским Комитетом по вопросам образования, науки и инноваций создана рабочая группа. В ее состав вошли представители МОН. Главной задачей группы является подготовка ко второму чтению законопроекта №4629-1 с целью совершенствования механизмов формирования сети лицеев профильного среднего образования", - написал Шкарлет в своем телеграм-канале.

Он отметил, что позиция министерства остается неизменной в отношении вопросов расширения полномочий общин для принятия самоуправляющихся решений и упрощения требований к лицеев.

В частности, общество должно иметь право присваивать лицеям статус опорного учреждения. Также такие лицеи должны иметь в своем составе структурные подразделения, обеспечивающие получение дошкольного и начального образования. Кроме того, количество 10-х классов в лицеях должно быть не менее двух, но должны обеспечивать не менее трех профилей обучения.

"Мы уверены, что сотрудничество МОН и областных управлений образования с парламентским профильным комитетом позволит урегулировать вопросы трансформации сети учреждений общего среднего образования, и право каждого ученика на образование будут соблюдены в полном объеме", - подчеркнул министр.

Теги: #мон #образование #украина #среднее
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