США уведомили Россию, что не намерены возвращаться в Договор по открытому небу

Администрация США уведомила Россию, что не планирует возвращаться в Договор по открытому небу, сообщает в четверг Associated Press.

"В преддверии саммита Байдена с Путиным США сообщили России, что не будут возвращаться в Договор по открытому небу", - пишет агентство.

Подробностей оно пока не приводит.

Договор по открытому небу (The Treaty on Open Skies) был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Россия ратифицировала договор 26 мая 2001 года. Участники договора могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.

21 мая 2020 года Дональд Трамп, находившийся на посту президента США, заявил, что принял решение о выходе из ДОН.

Как сообщалось в соответствующем заявлении госсекретаря Майка Помпео, причиной выхода США из договора стали введенные Россией ограничения на наблюдательные полеты, в том числе ограничение в 500 км для полетов иностранных инспекторов над Калининградской областью, а также "отказ в доступе для наблюдательных полетов в 10-километровом коридоре на границе с Южной Осетией и Абхазией".