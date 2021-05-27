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20:43 27.05.2021

Публикации в СМИ о законопроекте об олигархах не является текстом подготовленного документа – Подоляк

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Публикации в СМИ о законопроекте об олигархах не является текстом подготовленного документа – Подоляк

Обнародованный в СМИ законопроект о деолигархизации не является текстом соответствующего подготовленного документа, заявил советник руководителя Офиса президента (ОП) Михаил Подоляк.

"То, что опубликовано сегодня в СМИ, не является текстом подготовленного законопроекта. Как только законопроект будет презентован и зарегистрирован в парламенте, последует работа – в комитетах, в первом чтении, во втором чтении, с рассмотрением поправок. Финальный документ в большинстве случаев изменяется, пройдя все этапы законодательной работы", - сказал Подоляк в комментарии, переданном агентству"Интерфакс-Украина" в четверг.

По словам Подоляка, сейчас нельзя безоговорочно говорить о том, каким будет закон о деолигархизации, инициированный президентом Владимиром Зеленским, после его принятия парламентом.

"Но, что однозначно уже сейчас, так это необходимость в таком законе. Его конкретные нормы ещё будут дополняться, детализироваться, шлифоваться. Это происходит, в том числе и сейчас, на этапе подготовки", - добавил он.

"Для президента и для общества принципиально одно – чтобы эпоха олигархов и их деструктивного влияния на государство закончилась уже в этом году", - подчеркнул Подоляк.

Он также отметил, что рациональные предложения к законопроекту будут рассмотрены и проанализированы депутатами и в рамках парламентских процедур.

"Законодательная работа – это процесс, у которого есть свои этапы. Начало этого процесса – регистрация соответствующего законопроекта в парламенте или хотя бы его официальная презентация", - сказал Подоляк.

Он уточнил, что подобная законодательная работа точно не происходит в форме публикации "чьих-то фантазий о возможном законопроекте" или в форме "слива" в СМИ никем не подтверждённых вариантов.

Теги: #законопроект #олигархи #текст
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