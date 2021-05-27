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20:23 27.05.2021

Вице-премьер Резников в Брюсселе провел встречу с заместителем генсекретаря НАТО Мирче Джоанэ

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Вице-премьер Резников в Брюсселе провел встречу с заместителем генсекретаря НАТО Мирче Джоанэ

Вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, находясь с официальным визитом в Брюсселе, обсудил с заместителем генерального секретаря НАТО Мирче Джоанэ взаимодействие в контексте дальнейшего развития отношений между Украиной и Альянсом.

Как сообщает пресс-служба Минреинтеграции, Резников отметил высокую динамику политического диалога между Украиной и НАТО, которая призвана способствовать переходу партнерских отношений на новый уровень.

"Стороны обсудили взаимодействие в контексте дальнейшего развития отношений между Украиной и НАТО, что также будет рассматриваться во время очередного саммита глав государств и правительств стран-членов НАТО 14 июня 2021г., продолжающуюся вооруженную агрессию РФ против Украины, ход консультаций в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ) и другие вопросы", - сказано в сообщении на сайте ведомства.

Министр Резников отметил, что на пути евроатлантической интеграции Киев остается преданным структурным реформам, модернизации сектора безопасности и обороны, укреплению верховенства права и "искоренению" коррупции.

В свою очередь Джоанэ подтвердил заинтересованность НАТО в дальнейшем развитии отношений с Украиной, которую рассматривает в качестве своего важного партнера.

Резников, заместители министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Игорь Яременко и Инна Драганчук находятся с официальным визитом в Брюсселе 27-28 мая.

Теги: #реинтеграция #брюссель #нато
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