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20:00 27.05.2021

Венедиктова: решение апелляционного суда по Медведчуку может быть подтверждением отсутствия давления власти

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Венедиктова: решение апелляционного суда по Медведчуку может быть подтверждением отсутствия давления власти

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова не видит оснований для обращения в Высший совет правосудия (ВСП) в связи с действиями судей Киевского апелляционного суда, оставившего в силе домашний арест как меру пресечения для народного депутата от "Оппозиционной фракции – За жизнь" Виктора Медведчука.

"Каким образом я могу на него реагировать? Как и на все решения судов. Если бы там что-то было с моей точки зрения неправосудное, я бы пошла в Высший совет правосудия. В этом решении суда оснований для этого нет", - заявила Венедиктова в эфире программы "Хард" с Натальей Влащенко на канале "Украина24" в четверг вечером, комментируя решение Апелляционного суда, подтвердившего решение суда первой инстанции об избрании Медведчуку меры пресечения в виде домашнего ареста.

По мнению генпрокурора, суд продемонстрировал взвешенный подход к перспективе других судебных процессов.

"Мы понимаем, что такие процессы могут иметь свое продолжение и в Европейском суде по правам человека… Поэтому, в принципе, это (решение апелляционного суда – ИФ) может и гарантия того, что нет никакого давления власти на эти уголовные процессы", - отметила Венедиктова.

"Нам надо завершить следствие… зайти в суд. Я считаю, что для нас это уже победа – когда обвинительный акт зайдет в суд", - подчеркнула генпрокурор.

Отвечая на уточняющий вопрос, оказывалось ли на нее какое-либо давление в этом деле, Венедиктова сказала: "Нет".

"Моя задача – быть главным юристом страны. И если есть уголовное производство с громким именем… генеральный прокурор не должен колебаться, а смотреть за чистотой, юридической грамотностью, законностью и обоснованностью подозрения. А если генпрокурор колеблется, думает о своей шкуре и как ему будет через 2-3 года, то это, извините, не генеральный прокурор", - добавила она.

Как сообщалось, народные депутаты Медведчук и Тарас Козак (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") 11 мая были уведомлены о подозрении в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном РФ Крыму. По словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, подозрение касается трех эпизодов противоправной деятельности и сотрудничества со страной-агрессором.

По данным следствия, в 2015 году Медведчук вступил в предварительный сговор с чиновником правительства РФ для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря (морская экономическая зона Украины, временно оккупированная РФ). Еще один эпизод уголовного производства касается передачи специальным службам РФ сведений, содержащих государственную тайну. Третий эпизод незаконной деятельности - проведение подрывной деятельности против Украины, в частности, в контексте разработки антиукраинского проекта "Луч".

Медведчук 12 мая прибыл в Офис генерального прокурора, ознакомился с копией предъявленного ему подозрения и заявил, что скрываться от следствия не намерен, а подозрения являются политически мотивированными.

Козак, по данным правоохранительных органов, находится в РФ. В то же время, по информации Медведчука, Козак пребывает на территории Беларуси, где проходит лечение. Козак объявлен в розыск, есть решение суда на его задержание для избрания меры пресечения.

Печерский районный суд избрал Медведчуку меру пресечения в виде домашнего ареста до 9 июля 2021 года. Киевский апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции.

 

Теги: #апелляция #медведчук
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