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19:37 27.05.2021

Кулеба обсудил с сенатором США Джони Эрнст укрепление обороноспособности Украины и необходимость остановки строительства "Северного потока – 2"

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Кулеба обсудил с сенатором США Джони Эрнст укрепление обороноспособности Украины и необходимость остановки строительства "Северного потока – 2"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с сенатором США Джони Эрнст пути по укреплению обороноспособности Украины и необходимость остановки строительства газопровода "Северный поток – 2".

"Приятно поговорить с сенатором Джони Эрнст и подтвердили важность стратегического партнерства Украины и США. Мы обсудили пути дальнейшего укрепления обороноспособности Украины, а также угрозы "Северного потока – 2" и необходимость остановки этого опасного проекта", - написал Кулеба на своей странице в Twitter.

Как сообщалось, президент США Джо Байден выразил уверенность, что строительство газопровода "Северный поток 2" продолжится, несмотря на уже действующие американские санкции. Байден заявил журналистам, что реализация проекта, по его мнению, продолжится, "потому что он и так почти полностью завершен".

Кулеба заявил, что Украина будет бороться за защиту своих интересов, пока строительство газопровода "Северный поток-2" не завершено на 100%

 

Теги: #сша #украина #сенатор #разговор
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