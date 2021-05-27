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19:21 27.05.2021

Порошенко в Донецкой области передал 10-й ОГШБр комплект видеонаблюдения

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Порошенко в Донецкой области передал 10-й ОГШБр комплект видеонаблюдения

Пятый Президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко во время поездки в Донецкую область побывал в 10-й отдельной штурмовой бригаде и передал бойцам 108-го батальона комплект видеонаблюдения.

"Мы этим, во-первых, спасаем жизни наших воинов, укрепляем оборону и делаем самое современное оборудование, которым повышается эффективность боевых действий украинских войск. Мы ожидаем, что также будут вкраплены антидроновыми средствами радиоэлектронной борьбы. Мне очень приятно, что полный комплект оборудования сегодня мы имеем возможность передать в батальон 10-ки", - приводит слова Порошенко пресс-служба политсилы.

В то же время Порошенко отметил, что будет в будущем передать помощь для ВСУ и в другие батальоны и бригады.

"Но на этом мы дело не завершаем. У нас еще есть другие батальоны, другие бригады. И мы с сегодняшнего дня - и "Дело громад", и наши ветераны начинают краудфандинг, и мы собираем деньги для того, чтобы в следующий раз мы приехали с новой помощью для украинских Вооруженных сил", - сообщил пятый президент.

В свою очередь командир батальона, капитан Владимир Болехан поблагодарил Порошенко за поддержку, которая сохранит жизнь и здоровье украинских военнослужащих.

"Для нас это очень важно, что современные технологии мы внедряем именно здесь, и прежде всего это идет на пользу нашим военнослужащим. Мы с помощью этих технологий сохраним жизнь и здоровье наших военнослужащих, здоровыми и целыми вернем их к их семьям, родителям, женам, детям. Это самое главное. И успешно выполним любые поставленные перед нами задачи", - сказал он.

Порошенко также почтил память погибшего бойца 108-го батальона Алексея Мамчия, возложив цветы на месте его гибели.

"Мы возложили цветы сейчас у места, где погиб полтора месяца назад наш боец. Капитан также был ранен, но в строю, в бою. И я от имени всех украинцев, которые заботятся сейчас об армии, желаю вам победы, твердости. С большой благодарностью за ту огромную работу, которую вы делаете", - подчеркнул лидер "Евролидарности".

Теги: #военные #помощь #донбасс
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