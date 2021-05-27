Африке срочно требуется 20 млн доз второй инъекции вакцины AstraZeneca - ВОЗ

Африканским странам в течение шести недель необходимо, по меньшей мере, 20 млн доз препарата AstraZeneca, чтобы сделавшие первую прививку люди могли завершить курс вакцинации, сообщает африканское подразделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"Африке необходимо, по меньшей мере, 20 млн доз вакцины AstraZeneca и Оксфордского университета в течение следующих шести недель, чтобы сделать повторные прививки всем, кто уже сделал первые, в течение 8-12 недель", - говорится в сообщении африканского подразделения ВОЗ.

Одна доза вакцины AstraZeneca защищает от заражения коронавирусом примерно в 70% случаев, по меньшей мере, 12 недель. Насколько она эффективна после пока неизвестно, но антитела к коронавирусу обнаруживали и спустя шесть месяцев после первой прививки. После полного курса вакцинации препарат защищает от COVID-19 в 81% случаев.

"Еще 200 млн доз любой из вакцин от COVID-19 из экстренного списка ВОЗ нужны, чтобы континент смог привить 10% населения к сентябрю 2021 года", - отмечает ВОЗ.

Пока в Африке сделали 28 млн прививок от коронавируса. Это менее двух доз на 100 человек.