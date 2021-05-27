Ляшко планирует объявить новый конкурс членов НС госпредприятия МЗУ

Министр здравоохранения Виктор Ляшко отменил приказы о формировании наблюдательного совета (НС) госпредприятия "Медицинские закупки Украины" (МЗУ) и планирует объявить новый конкурс на должность независимых членов НС МЗУ.

"Подписал приказ о признании утратившими силу приказы Минздрава от 6 октября 2020 года, от 7 октября 2020 года и от 30 апреля 2021 года. Эти приказы касаются конкурсного отбора и образования НС ГП МЗУ. Уже в ближайшее время объявим конкурсный отбор на должность независимых членов наблюдательного совета", - написал он на своей странице в сети Facebook в четверг.

Ляшко подчеркнул, что "отбор новых членов в НС ГП МЗУ это прозрачное и открытое взаимодействие между Минздравом и особенно важным предприятием в сфере государственных закупок".

Он также сообщил, что Минздрав готовит приказ относительно порядка взаимодействия и обеспечения независимости ГП.

"Это позволит МЗУ полноценно реализовать свой потенциал закупочного агентства для нужд здравоохранения и украинцев", - написал министр.