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18:46 27.05.2021

Премьер Словакии посетит Украину в пятницу с официальным визитом

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Премьер Словакии посетит Украину в пятницу с официальным визитом

Премьер-министр Словацкой Республики Эдуард Хегер в пятницу прибудет в Киев с официальным визитом, в связи с чем возможны ограничения дорожного движения, сообщило Управление государственной охраны Украины.

"Информируем о возможных незначительных ограничениях дорожного движения 28 мая в центральной части города и на некоторых улицах Дарницкого района Киева в связи с официальным визитом в Украину премьер-министра Словацкой Республики Эдуарда Хегера", - сообщается на странице в Facebook управления.

В составе иностранной делегации прибудут министр обороны Словакии Ярослав Надь и министр иностранных и европейских дел Словакии Иван Корчок.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что премьер-министр Словакии Эдуард Хегер посетит Украину в конце текущего месяца.

"Ключевые темы нашей встречи с премьер-министром Словакии Эдуардом Хегером - торговля, инвестиции, энергетическая безопасность, инфраструктурные проекты. Украина и Словакия остаются надежными партнерами и друзьями. Будем рады приветствовать господина премьер-министра через две недели в Украине", - написал Кулеба в Twitter.

 

Теги: #словакия #хегер #визит #премьер
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