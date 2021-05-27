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18:25 27.05.2021

Решающая роль в выборе директора НАБУ должна принадлежать международным экспертам - Сытник

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Решающая роль в выборе директора НАБУ должна принадлежать международным экспертам - Сытник

Для сохранения институциональной независимости Национального антикоррупционного бюро Украины необходимо отдать решающую роль в выборе директора международным экспертам, заявил директор НАБУ Артем Сытник на онлайн-дискуссии "Антикоррупционная и судебная реформы: оценка прогресса и актуальные вызовы", которая состоялась 27 мая 2021 года.

"Надеемся, что в новом законе решающую роль при выборе директора НАБУ предоставят международным экспертам, а передача полномочий после конкурса состоится наиболее безболезненным для антикоррупционной инфраструктуры способом", - сказал Сытник, комментируя принятие в первом чтении законопроекта №5459-1 о приведении в соответствие с Конституцией Украины закона о НАБУ, сообщает пресс-служба Бюро.

Он также отметил, что сопротивление деятельности антикоррупционных органов в Украине растет.

"Если проанализировать условия, в которых приходится работать новым антикоррупционным органам, то должны признать, что все больше усилий тратим не на развитие, а на защиту институтов. И в этом контексте Национальное бюро, пожалуй, является рекордсменом, учитывая повышенное внимание к своей деятельности со стороны политических элит и по количеству попыток ослабления его институциональной независимости и функционала", - отметил Сытник.

Теги: #набу #сытник
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