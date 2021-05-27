"Укравтодор" возобновляет разрушенный во время боевых действий путепровод в Донецкой области

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") в рамках "Большого строительства" восстанавливает путепровод через железнодорожные пути на трассе М-03 Киев - Харьков - Довжанский (км 730 + 554).

Как отмечается на странице "Укравтодора" в Facebook, данный путепровод был построен в 1951 году между городами Бахмут и Светлодарск. Во время проведения антитеррористической операции в 2014 году сооружение было разрушено.

Подрядчик - ООО "Харьковмостдорстрой".

Завершение работ планируется на июнь 2021 года.

Всего в Донецкой области в 2021 году планируется обновить 156 км дорог государственного значения.