События

17:59 27.05.2021

"Укравтодор" возобновляет разрушенный во время боевых действий путепровод в Донецкой области

1 мин читать

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") в рамках "Большого строительства" восстанавливает путепровод через железнодорожные пути на трассе М-03 Киев - Харьков - Довжанский (км 730 + 554).

Как отмечается на странице "Укравтодора" в Facebook, данный путепровод был построен в 1951 году между городами Бахмут и Светлодарск. Во время проведения антитеррористической операции в 2014 году сооружение было разрушено.

Подрядчик - ООО "Харьковмостдорстрой".

Завершение работ планируется на июнь 2021 года.

Всего в Донецкой области в 2021 году планируется обновить 156 км дорог государственного значения.

 

Теги: #донецкая_область #укравтодор #большое_строительство
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:15 27.05.2021
Глава Донецкой ОГА планирует добиться строительства аэропорта в области

Глава Донецкой ОГА планирует добиться строительства аэропорта в области

14:22 27.05.2021
Одна из главных задач "Большого строительства" - открыть для инвестиций не только крупные города, а районные центры и села - замглавы ОП

Одна из главных задач "Большого строительства" - открыть для инвестиций не только крупные города, а районные центры и села - замглавы ОП

12:44 27.05.2021
Строительство ВПП в аэропорту Днепра ускорится в течение нескольких месяцев - замглавы ОП

Строительство ВПП в аэропорту Днепра ускорится в течение нескольких месяцев - замглавы ОП

19:13 26.05.2021
Псевдочиновнику из т.н. "ДНР" сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины

Псевдочиновнику из т.н. "ДНР" сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины

18:23 25.05.2021
"Укравтодор" внедряет единую систему управления состоянием дорог E-ROAD

"Укравтодор" внедряет единую систему управления состоянием дорог E-ROAD

12:46 25.05.2021
На столичном ВДНХ построят спортивный парк в рамках "Большого строительства"

На столичном ВДНХ построят спортивный парк в рамках "Большого строительства"

11:47 25.05.2021
Украина выходит на финишную прямую запуска цивилизованного рынка земли - Кирилл Тимошенко

Украина выходит на финишную прямую запуска цивилизованного рынка земли - Кирилл Тимошенко

13:15 24.05.2021
На ВДНХ в Киеве 28 мая в рамках "Большого строительства" начнут работы по созданию урбан-парка

На ВДНХ в Киеве 28 мая в рамках "Большого строительства" начнут работы по созданию урбан-парка

17:36 21.05.2021
Кабмин назначил и.о. руководителя "Укравтодора" первого замглавы агентства Кузькина

Кабмин назначил и.о. руководителя "Укравтодора" первого замглавы агентства Кузькина

11:45 21.05.2021
"Укравтодор" сообщает о перекрытии участков дорог М-05 и М-06 в Киевской области

"Укравтодор" сообщает о перекрытии участков дорог М-05 и М-06 в Киевской области

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Решающая роль в выборе директора НАБУ должна принадлежать международным экспертам - Сытник

Вселенский патриарх Варфоломей посетит Украину в августе

Российские наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала суток, погиб украинский военный – штаб ООС

ЕС выделит EUR25,4 млн для помощи жителям, пострадавшим от конфликта на Донбассе - фон дер Ляйен

Румынские пограничники перехватили рекордную партию нелегально направлявшихся в Украину револьверов с патронами

ПОСЛЕДНЕЕ

Решающая роль в выборе директора НАБУ должна принадлежать международным экспертам - Сытник

Шести киевлянам присвоено звание "Почетный гражданин Киева" - КГГА

Вселенский патриарх Варфоломей посетит Украину в августе

Российские наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала суток, погиб украинский военный – штаб ООС

ЕС выделит EUR25,4 млн для помощи жителям, пострадавшим от конфликта на Донбассе - фон дер Ляйен

Минкультуры, ОГА, мэры исторических городов и нацзаповедники призывают Раду безотлагательно рассмотреть законопроекты о противодействии хаотичной застройке

Алена Притула продолжит работать в "Украинской правде" ещё два года

Румынские пограничники перехватили рекордную партию нелегально направлявшихся в Украину револьверов с патронами

80% мусора, попавшего в Венгрию по реке Тиса, имеет румынское происхождение – глава Госэкоинспекции

Запорожская ОГА рассчитывает сделать о. Хортица центром выходного дня области

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА