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16:15 27.05.2021

Глава Донецкой ОГА планирует добиться строительства аэропорта в области

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Глава Донецкой ОГА планирует добиться строительства аэропорта в области

Глава Донецкой военно-государственной администрации Павел Кириленко заявил, что добьется строительства аэропорта в области.

"Мариуполь отстоит от линии фронта на 25 км, и это развивающийся город. Краматорск - население было 100 тыс. жителей, сейчас - 200 тыс. находится на расстоянии 40-45 км от линии фронта. По нормативам (аэропорт - ИФ) строить нельзя ни там, ни там... Но это не значит, что мы не будем строить. Мы будем строить, мы изменим эти условия, мы примем эти риски, но это будет", - сказал он в ходе форума UkraineInvest Talks: Dnipro.

По словам Кириленко, аэропорта области категорически не хватает, поскольку ближайшие аэропорты находятся либо в Харькове, либо в Запорожье.

Как сообщалось, в феврале текущего года президент Владимир Зеленский заявил, что Украина планирует построить новый аэропорт на Донбассе.

По его словам, для строительства нового аэропорта будет определено место между Луганской и Донецкой областями, и уже в текущем году планируется начать проектирование "нового серьезного аэропорта" для этих двух областей.

Теги: #кириленко #донецкая_область #аэропорт
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Интерфакс-Украина
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