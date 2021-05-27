Румынские пограничники перехватили рекордную партию нелегально направлявшихся в Украину револьверов с патронами

Более 2,8 тыс. револьверов были обнаружены пограничной полицией г. Исакча (жудец Тулча, Румыния) в грузовом автомобиле под управлением гражданина Украины, сообщает пресс-служба Пограничной полиции Румынии.

"24 мая 2021 года около 23:00 в пункте пропуска Исакча Тулчинского уезда 41-летний гражданин Украины выехал из страны (Румыния – ИФ) за рулем автопоезда с полуприцепом, зарегистрированного в Украине. Согласно сопроводительным документам, мужчина перевозил мебель и различные продукты питания из Турции для украинской компании", - указывается в сообщении.

На основании анализа рисков пограничники вместе с таможенниками решили вскрыть грузовой отсек транспортного средства и провести тщательный досмотр.

В результате проверок были обнаружены спрятанные 143 ящика, в которых было 2850 пистолетов марки Major Berg 2,5 калибра 4 мм. В ходе расследования выяснилось, что водитель не имеет разрешения на транзит в соответствии с действующим законодательством.

Министр внутренних дел Румынии Лучиан Боде (Lucian Bode) заявил, это "рекордный захват" нелегальной партии оружия.

Румынские правоохранители начали расследование.