События

16:08 27.05.2021

Румынские пограничники перехватили рекордную партию нелегально направлявшихся в Украину револьверов с патронами

1 мин читать
Румынские пограничники перехватили рекордную партию нелегально направлявшихся в Украину револьверов с патронами

Более 2,8 тыс. револьверов были обнаружены пограничной полицией г. Исакча (жудец Тулча, Румыния) в грузовом автомобиле под управлением гражданина Украины, сообщает пресс-служба Пограничной полиции Румынии.

"24 мая 2021 года около 23:00 в пункте пропуска Исакча Тулчинского уезда 41-летний гражданин Украины выехал из страны (Румыния – ИФ) за рулем автопоезда с полуприцепом, зарегистрированного в Украине. Согласно сопроводительным документам, мужчина перевозил мебель и различные продукты питания из Турции для украинской компании", - указывается в сообщении.

На основании анализа рисков пограничники вместе с таможенниками решили вскрыть грузовой отсек транспортного средства и провести тщательный досмотр.

В результате проверок были обнаружены спрятанные 143 ящика, в которых было 2850 пистолетов марки Major Berg 2,5 калибра 4 мм. В ходе расследования выяснилось, что водитель не имеет разрешения на транзит в соответствии с действующим законодательством.

Министр внутренних дел Румынии Лучиан Боде (Lucian Bode) заявил, это "рекордный захват" нелегальной партии оружия.

Румынские правоохранители начали расследование.

Теги: #румыния #пограничники #оружие #контрабанда
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:42 22.05.2021
В Донецкой области выявили схрон со взрывчаткой и боеприпасами – Госпогранслужба

В Донецкой области выявили схрон со взрывчаткой и боеприпасами – Госпогранслужба

11:20 18.05.2021
В Николаеве на теплоходе с цементом обнаружили рекордную партию контрабанды общим весом 13 тонн

В Николаеве на теплоходе с цементом обнаружили рекордную партию контрабанды общим весом 13 тонн

14:28 14.05.2021
Криминализация товарной контрабанды может усилить давление на легальных импортеров со стороны правоохранителей - мнение

Криминализация товарной контрабанды может усилить давление на легальных импортеров со стороны правоохранителей - мнение

23:04 12.05.2021
Эксперты США научили украинских коллег определять применение оружия массового уничтожения

Эксперты США научили украинских коллег определять применение оружия массового уничтожения

18:29 12.05.2021
Зеленский пригласил президента Румынии принять участие в саммите "Крымской платформы" и праздновании Дня независимости Украины

Зеленский пригласил президента Румынии принять участие в саммите "Крымской платформы" и праздновании Дня независимости Украины

18:42 10.05.2021
В Луганской области полицейские изъяли у местного жителя арсенал оружия

В Луганской области полицейские изъяли у местного жителя арсенал оружия

16:52 10.05.2021
У Станицы Луганской пограничники задержали двух мужчин, пытавшихся переместить более 2 тыс. рапир для фехтования

У Станицы Луганской пограничники задержали двух мужчин, пытавшихся переместить более 2 тыс. рапир для фехтования

11:34 10.05.2021
Морские пограничники Украины провели двухдневные маневры с участием американского корабля

Морские пограничники Украины провели двухдневные маневры с участием американского корабля

19:11 07.05.2021
СБУ пресекла контрабанду в Украину комплектующих к автоматическому оружию из одной из европейских стран

СБУ пресекла контрабанду в Украину комплектующих к автоматическому оружию из одной из европейских стран

09:26 06.05.2021
Украина планирует запросить у США антиснайперские технологии и системы ПВО – Кулеба

Украина планирует запросить у США антиснайперские технологии и системы ПВО – Кулеба

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

СБУ не вручило опубликованную повестку Порошенко, а указанный в ней телефон не работает – адвокат

Украинские военные на Донбассе попали под снайперский огонь, один боец погиб

Порошенко не явился на допрос по "делу Козака-Медведчука", его вызывают повторно – СБУ

Брата экс-главы "Госинвестпроекта" подозревают в легализации средств путем приобретения более 700 земельных участков – НАБУ

Обыски идут в Дирекции строительства дорожно-транспортных сооружений Киева по делу о неуплате налогов при строительстве Подольского моста - ГФС

ПОСЛЕДНЕЕ

Глава Донецкой ОГА планирует добиться строительства аэропорта в области

80% мусора, попавшего в Венгрию по реке Тиса, имеет румынское происхождение – глава Госэкоинспекции

Запорожская ОГА рассчитывает сделать о. Хортица центром выходного дня области

СБУ не вручило опубликованную повестку Порошенко, а указанный в ней телефон не работает – адвокат

Украинские военные на Донбассе попали под снайперский огонь, один боец погиб

Порошенко не явился на допрос по "делу Козака-Медведчука", его вызывают повторно – СБУ

ГФС изъяла в Николаеве табачные изделия на 4,2 млн грн, в Черниговской области - спирт более чем на 3 млн грн

Президент Еврокомиссии поговорит в четверг по телефону с Зеленским

Брата экс-главы "Госинвестпроекта" подозревают в легализации средств путем приобретения более 700 земельных участков – НАБУ

Замглавы ОП: прекращение авиасообщения с Беларусью - не санкции, а защита граждан Украины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА