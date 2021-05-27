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14:58 27.05.2021

Запорожская ОГА рассчитывает сделать о. Хортица центром выходного дня области

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Запорожская ОГА рассчитывает сделать о. Хортица центром выходного дня области

Глава Запорожской облгосадминистрации Александр Старух рассчитывает сделать о. Хортица центром выходного дня области и привлечь частный бизнес к созданию рекреационной зоны.

"Президент объявил Хортицу одним из магнитов. Мы хотим сделать остров центром выходного дня для всех, кто проживает в радиусе 100 км от Запорожья. Сегодня мы уже начали процесс восстановления исторической части. Есть амбициозные задачи в отношении рекреационной зоны", – сказал Старух в ходе форума "UkraineInvest Talks: Dnipro" в четверг.

Глава ОГА также рассчитывает на привлечение к проекту частного бизнеса.

Как сообщалось, Запорожская ОГА инициирует всеукраинское обсуждение в рамках дискуссионной платформы "Хортица: выдающаяся история - большое будущее".

Ранее заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы "Большое строительство" Кирилл Тимошенко сообщал, что в 2021 году планируется завершить строительство мостов в Запорожье, по которым в том числе можно будет доехать на Хортицу.

Теги: #запорожская_ога #хортица
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