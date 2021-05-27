СБУ не вручило опубликованную повестку Порошенко, а указанный в ней телефон не работает – адвокат

Служба безопасности Украины вызвала народного депутата, пятого президента Украины (2014-2019) Петра Порошенко на допрос в не предусмотренном законом порядке, при этом указанный в опубликованной в Интернете повестке телефон для связи не отвечает, заявляет адвокат Порошенко Игорь Головань.

"Теперь уже СБУ возобновило противоправную практику ГБР вызвать пятого президента не в предусмотренном законом порядке - путем вручения повестки, а публикациями на сайте. Да еще и указывая в тексте "интернет-повестки" нерабочий телефон для связи", - написал Головань на своей странице в Facebook в четверг.

По его словам, он "битый час пытается связаться со следователями". "Я свяжусь, настойчиво попрошу соблюдать закон", - написал адвокат.

Ранее в СБУ сообщили, что Порошенко не явился на допрос в спецслужбу в четверг, куда был вызван в качестве свидетеля по уголовному производству по подозрению народных депутатов фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука и Тараса Козака в совершении уголовных преступлений. Ввиду этого политика вызвали на допрос повторно, указав дату 31 мая 2021 года.

При этом в соответствующем сообщении на сайте СБУ был опубликован скан повестки, датированной 27 марта.