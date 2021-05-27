События

14:11 27.05.2021

Украинские военные на Донбассе попали под снайперский огонь, один боец погиб

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Украинские военные на Донбассе попали под снайперский огонь, один боец погиб

В четверг, 27 мая, российские наёмники на Донбассе снова нарушили режим прекращения огня, вследствие чего погиб один украинский военнослужащий, сообщает пресс-служба оперативно-тактической группировки "Север".

"Российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня и осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников недалеко от населенного пункта Новотошковское. В результате снайперского выстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение несовместимо с жизнью", – говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в ответ на действия российских наемников украинские военнослужащие открыли ответный огонь.

Сейчас на месте происшествия работают должностные лица бригады и группа оперативного реагирования Военной службы правопорядка ВС Украины.

"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", - сообщают в пресс-центре тактической группировки "Север".

Как сообщалось, 26 мая российские наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в следствие чего пострадал один украинский военнослужащий и один мирный житель.

 

Теги: #всу #потери #оос #обстрел
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