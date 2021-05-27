Порошенко не явился на допрос по "делу Козака-Медведчука", его вызывают повторно – СБУ

Народный депутат Украины, лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины (2014-2019) Петр Порошенко не явился на допрос в Службу безопасности Украины в четверг, куда вызвал в качестве свидетеля по уголовному производству по подозрению народных депутатов фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука и Тараса Козака в совершении уголовных преступлений,

Как сообщается на сайте СБУ, следователи спецслужбы вызвали Порошенко на допрос "с целью всестороннего, полного и беспристрастного исследования обстоятельств уголовного производства".

Ввиду того, что Порошенко не явился на допрос, его вызвали на него повторно. Дата повторного допроса - 31 мая 2021 года.

Как сообщалось, 11 мая 2021 года народным депутатам Медведчуку и Козаку было объявлено о подозрении в совершении государственной измены и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма (ч.1 ст.111, ч.3 ст.15, ч.1 ст.438 Уголовного кодекса Украины). По словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, подозрение касается трех эпизодов противоправной деятельности и сотрудничества со страной-агрессором.

По данным следствия, в 2015 году Медведчук вступил в предварительный сговор с чиновником правительства РФ для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря (морская экономическая зона Украины, временно оккупированная РФ). Еще один эпизод уголовного производства касается передачи специальным службам РФ сведений, содержащих государственную тайну. Третий эпизод незаконной деятельности - проведение подрывной деятельности против Украины, в частности, в контексте разработки антиукраинского проекта "Луч".

Медведчук 12 мая прибыл в Офис генерального прокурора, ознакомился с копией предъявленного ему подозрения и заявил, что скрываться от следствия не намерен, а подозрения являются политически мотивированными. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста до 9 июля 2021 года.

Козак, по данным правоохранительных органов, находится в РФ. В то же время, по информации Медведчука, Козак пребывает на территории Беларуси, где проходит лечение. 20 мая суд дал разрешение на его задержание, а СБУ объявила его в розыск.