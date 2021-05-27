ГФС изъяла в Николаеве табачные изделия на 4,2 млн грн, в Черниговской области - спирт более чем на 3 млн грн

Сотрудники Государственной фискальной службы конфисковали в ходе обысков в Николаеве выявили 77 тыс. пачек сигарет с поддельными марками акцизного налога на общую сумму 4,2 млн грн, а в Черниговской области закрыли незаконное производство спирта и изъяли 15 тонн продукции на сумму более 3 млн грн, сообщила ГФС в Facebook в четверг.

По ее данным, налоговая милиция ГФС в Николаевской области в рамках уголовного производства изъяла в офисных и складских помещениях на территории Николаева, "черновую" бухгалтерию, компьютерную технику, флеш-накопители и табачные изделия с вероятными признаками подделки марки акцизного налога.

Кроме того, в рамках досудебного расследования в уголовном производстве было пресечено незаконное производство спирта на территории одного из заводов в Черниговской области, обнаружено 15 тонн готовой продукции ориентировочной стоимостью более 3 млн грн.

Следственные действия продолжаются.