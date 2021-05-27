События

13:19 27.05.2021

ГФС изъяла в Николаеве табачные изделия на 4,2 млн грн, в Черниговской области - спирт более чем на 3 млн грн

1 мин читать
ГФС изъяла в Николаеве табачные изделия на 4,2 млн грн, в Черниговской области - спирт более чем на 3 млн грн

Сотрудники Государственной фискальной службы конфисковали в ходе обысков в Николаеве выявили 77 тыс. пачек сигарет с поддельными марками акцизного налога на общую сумму 4,2 млн грн, а в Черниговской области закрыли незаконное производство спирта и изъяли 15 тонн продукции на сумму более 3 млн грн, сообщила ГФС в Facebook в четверг.

По ее данным, налоговая милиция ГФС в Николаевской области в рамках уголовного производства изъяла в офисных и складских помещениях на территории Николаева, "черновую" бухгалтерию, компьютерную технику, флеш-накопители и табачные изделия с вероятными признаками подделки марки акцизного налога.

Кроме того, в рамках досудебного расследования в уголовном производстве было пресечено незаконное производство спирта на территории одного из заводов в Черниговской области, обнаружено 15 тонн готовой продукции ориентировочной стоимостью более 3 млн грн.

Следственные действия продолжаются.

 

Теги: #конфискат #николаев #гфс
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:07 27.05.2021
Обыски идут в Дирекции строительства дорожно-транспортных сооружений Киева по делу о неуплате налогов при строительстве Подольского моста - ГФС

Обыски идут в Дирекции строительства дорожно-транспортных сооружений Киева по делу о неуплате налогов при строительстве Подольского моста - ГФС

13:08 24.05.2021
ГФС проводит обыски в горсовете Кривого Рога

ГФС проводит обыски в горсовете Кривого Рога

05:13 22.05.2021
В обысках в коммунальных предприятиях Киева нет никакой политики

В обысках в коммунальных предприятиях Киева нет никакой политики

18:18 20.05.2021
Николаевский горсовет не смог отменить решение о предоставлении русскому языку статуса регионального – языковой омбудсмен

Николаевский горсовет не смог отменить решение о предоставлении русскому языку статуса регионального – языковой омбудсмен

09:51 19.05.2021
В КГГА выявлены нарушения законодательства по уплате арендной платы за землю более чем на 100 млн грн

В КГГА выявлены нарушения законодательства по уплате арендной платы за землю более чем на 100 млн грн

11:20 18.05.2021
В Николаеве на теплоходе с цементом обнаружили рекордную партию контрабанды общим весом 13 тонн

В Николаеве на теплоходе с цементом обнаружили рекордную партию контрабанды общим весом 13 тонн

17:32 13.05.2021
ГФС проводит обыски в помещениях КП "Киевпастранс" и подрядного коммерческого предприятия

ГФС проводит обыски в помещениях КП "Киевпастранс" и подрядного коммерческого предприятия

17:47 12.05.2021
ГФС проводит обыски в помещениях "Киевгорсвета"

ГФС проводит обыски в помещениях "Киевгорсвета"

13:12 12.05.2021
ГФС проводит обыски в департаменте земельных ресурсов КГГА

ГФС проводит обыски в департаменте земельных ресурсов КГГА

13:02 07.05.2021
В Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом более 250 млн грн

В Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом более 250 млн грн

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Порошенко не явился на допрос по "делу Козака-Медведчука", его вызывают повторно – СБУ

Брата экс-главы "Госинвестпроекта" подозревают в легализации средств путем приобретения более 700 земельных участков – НАБУ

Обыски идут в Дирекции строительства дорожно-транспортных сооружений Киева по делу о неуплате налогов при строительстве Подольского моста - ГФС

Россия во время встречи политических советников Нормандской четверки пыталась исключить себя из сторон конфликта на Донбассе

Голосеевский суд закрыл производство о привлечении Тупицкого к админответственности

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко не явился на допрос по "делу Козака-Медведчука", его вызывают повторно – СБУ

Президент Еврокомиссии поговорит в четверг по телефону с Зеленским

Брата экс-главы "Госинвестпроекта" подозревают в легализации средств путем приобретения более 700 земельных участков – НАБУ

Замглавы ОП: прекращение авиасообщения с Беларусью - не санкции, а защита граждан Украины

В Украине ожидается неустойчивая погода, местами – дожди, град и грозы

От наличия международного аэропорта в Днепре выиграет не только город, но вся Украина - мэр

Умер автор книги "Очень голодная гусеница"

Россия во время встречи политических советников Нормандской четверки пыталась исключить себя из сторон конфликта на Донбассе

Сети освещения в двух киевских метродепо отремонтировали по завышенным ценам, подрядчику выдвинуто подозрение – прокуратура

"Белавиа" вынужденно отменяет рейсы в 8 стран

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА