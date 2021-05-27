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13:18 27.05.2021

Президент Еврокомиссии поговорит в четверг по телефону с Зеленским

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Президент Еврокомиссии поговорит в четверг по телефону с Зеленским

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен проведет в четверг телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом в четверг во время брифинга в Брюсселе сообщил представитель Европейской комиссии Эрик Мамер.

"Прежде всего, повестка дня на сегодня президента Европейской комиссии: сегодня во второй половине дня госпожа фон дер Ляйен проведет телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским", - сообщил он.

При этом Мамер не предоставил дополнительных деталей.

Теги: #ес #зеленский #урсула_ляйен
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