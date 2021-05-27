Замглавы ОП: прекращение авиасообщения с Беларусью - не санкции, а защита граждан Украины

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что постановление Кабинета министров о прекращении авиасообщения с Беларусью не является санкционным инструментом, а направлено на защиту граждан Украины.

"Это не санкции. Это постановление правительства Украины. Мы защищаем граждан Украины, которые путешествуют (на самолетах – ИФ) над другими странами", - рассказал Тимошенко в эфире телеканала "Украина 24", отвечая на вопрос, в чем содержание и цель прекращения Украиной авиасообщения с Беларусью и не является ли такое решение санкциями в отношении граждан Украины.

"Вы видели примеры (задержание Романа Протасевича – ИФ) на прошлой неделе. Именно потому такие решения Министерство инфраструктуры и правительство принимают", - пояснил замруководителя Офиса президента.

Как сообщалось, Украина прекратила авиасообщение с Беларусью с 00:00 26 мая, соответствующее решение было принято на заседании правительства во вторник. Кроме того, украинским авиакомпаниям и самолетам будет запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Беларуси. Госпогранслужба также получила поручение прекратить оформления пассажиров, следующих из Беларуси или в Беларусь в таможенных пунктах аэропортов.