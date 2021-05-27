В Украине ожидается неустойчивая погода, местами – дожди, град и грозы

В ближайшие сутки в Украине ожидается неустойчивая погода, которую будет определять атмосферный фронт, приводящий к тому, что на западе будет преобладать прохладный воздух, а на юге и востоке страны - жаркий.

Как сообщает Укргидрометцентр, в пятницу, 28 мая, в западных, северных, Винницкой, Черкасской областях умеренные, местами значительные дожди, на остальной территории ночью без осадков, днем кратковременные дожди; в Украине, кроме запада, грозы, в северных, большинстве центральных областей в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Ветер юго-восточный, в западных областях северный, северо-западный, 5-10 м/с.

Температура в западных областях ночью 8-13°, днем 16-21°, на остальной территории ночью 11-16°, днем 24-29°, в северных областях 21-26°; на высокогорье Карпат ночью и днем 5-10°.

В Киеве в пятницу кратковременные грозовые дожди; температура ночью 13-15°, днем 21-23°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 28 мая самая высокая температура днем (+32,3°) была в 1924 году, самая низкая ночью (+3,0°) в 1904 году.

В субботу, 29 мая, в Украине кратковременные дожди, местами грозы (ночью в большинстве западных областей без существенных осадков); в южных, восточных, большинстве центральных областей в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Ветер северо-западный, на юго-востоке - юго-западный, 7-12 м/с.

Температура в западных областях ночью 6-11°, днем 14-19°; в восточных и юго-восточных областях ночью 12-17°, днем 23-28°; на остальной территории ночью 11-16°, днем 17-22°.

В Киеве в субботу кратковременные дожди, местами гроза. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 17-19°.

Утром 27 мая температура воды в Черном и Азовском морях была в пределах 18-22°, вблизи Одессы - 14°, в Днепре в пределах Киева - 17°.