События

12:26 27.05.2021

В Украине ожидается неустойчивая погода, местами – дожди, град и грозы

2 мин читать
В Украине ожидается неустойчивая погода, местами – дожди, град и грозы

В ближайшие сутки в Украине ожидается неустойчивая погода, которую будет определять атмосферный фронт, приводящий к тому, что на западе будет преобладать прохладный воздух, а на юге и востоке страны - жаркий.

Как сообщает Укргидрометцентр, в пятницу, 28 мая, в западных, северных, Винницкой, Черкасской областях умеренные, местами значительные дожди, на остальной территории ночью без осадков, днем кратковременные дожди; в Украине, кроме запада, грозы, в северных, большинстве центральных областей в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Ветер юго-восточный, в западных областях северный, северо-западный, 5-10 м/с.

Температура в западных областях ночью 8-13°, днем 16-21°, на остальной территории ночью 11-16°, днем 24-29°, в северных областях 21-26°; на высокогорье Карпат ночью и днем 5-10°.

В Киеве в пятницу кратковременные грозовые дожди; температура ночью 13-15°, днем 21-23°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 28 мая самая высокая температура днем (+32,3°) была в 1924 году, самая низкая ночью (+3,0°) в 1904 году.

В субботу, 29 мая, в Украине кратковременные дожди, местами грозы (ночью в большинстве западных областей без существенных осадков); в южных, восточных, большинстве центральных областей в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Ветер северо-западный, на юго-востоке - юго-западный, 7-12 м/с.

Температура в западных областях ночью 6-11°, днем 14-19°; в восточных и юго-восточных областях ночью 12-17°, днем 23-28°; на остальной территории ночью 11-16°, днем 17-22°.

В Киеве в субботу кратковременные дожди, местами гроза. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 17-19°.

Утром 27 мая температура воды в Черном и Азовском морях была в пределах 18-22°, вблизи Одессы - 14°, в Днепре в пределах Киева - 17°.

Теги: #погода #укргидрометцентр
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:10 26.05.2021
В Украине ожидается теплая погода, в большинстве областей без осадков

В Украине ожидается теплая погода, в большинстве областей без осадков

12:15 25.05.2021
В Украине ожидается сухая и теплая погода, местами осадки

В Украине ожидается сухая и теплая погода, местами осадки

12:47 24.05.2021
В ближайшие сутки в Украине без осадков, кроме западных областей

В ближайшие сутки в Украине без осадков, кроме западных областей

12:24 23.05.2021
Начало недели в Украине ожидается дождливым, но будет теплеть

Начало недели в Украине ожидается дождливым, но будет теплеть

09:28 23.05.2021
В Китае более 20 участников горного марафона погибли в результате ухудшения погодных условий

В Китае более 20 участников горного марафона погибли в результате ухудшения погодных условий

13:33 22.05.2021
В западной и северной части Украины пока прохладно и небольшие дожди

В западной и северной части Украины пока прохладно и небольшие дожди

12:12 21.05.2021
В Украине ожидается потепление, местами грозы

В Украине ожидается потепление, местами грозы

16:35 20.05.2021
Погода в Украине: тепло пока задерживается

Погода в Украине: тепло пока задерживается

12:10 20.05.2021
В Украине в ближайшие сутки сохранится прохладная погода, местами дожди – Укргидрометцентр

В Украине в ближайшие сутки сохранится прохладная погода, местами дожди – Укргидрометцентр

12:11 19.05.2021
В Украине ожидается прохладная погода, местами возможны дожди

В Украине ожидается прохладная погода, местами возможны дожди

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Брата экс-главы "Госинвестпроекта" подозревают в легализации средств путем приобретения более 700 земельных участков – НАБУ

Обыски идут в Дирекции строительства дорожно-транспортных сооружений Киева по делу о неуплате налогов при строительстве Подольского моста - ГФС

Россия во время встречи политических советников Нормандской четверки пыталась исключить себя из сторон конфликта на Донбассе

Голосеевский суд закрыл производство о привлечении Тупицкого к админответственности

ОАСК восстановил свою работу после сообщения о минировании

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко не явился на допрос по "делу Козака-Медведчука", его вызывают повторно – СБУ

ГФС изъяла в Николаеве табачные изделия на 4,2 млн грн, в Черниговской области - спирт более чем на 3 млн грн

Президент Еврокомиссии поговорит в четверг по телефону с Зеленским

Брата экс-главы "Госинвестпроекта" подозревают в легализации средств путем приобретения более 700 земельных участков – НАБУ

Замглавы ОП: прекращение авиасообщения с Беларусью - не санкции, а защита граждан Украины

Обыски идут в Дирекции строительства дорожно-транспортных сооружений Киева по делу о неуплате налогов при строительстве Подольского моста - ГФС

От наличия международного аэропорта в Днепре выиграет не только город, но вся Украина - мэр

Умер автор книги "Очень голодная гусеница"

Россия во время встречи политических советников Нормандской четверки пыталась исключить себя из сторон конфликта на Донбассе

Сети освещения в двух киевских метродепо отремонтировали по завышенным ценам, подрядчику выдвинуто подозрение – прокуратура

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА