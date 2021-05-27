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12:07 27.05.2021

Обыски идут в Дирекции строительства дорожно-транспортных сооружений Киева по делу о неуплате налогов при строительстве Подольского моста - ГФС

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Обыски идут в Дирекции строительства дорожно-транспортных сооружений Киева по делу о неуплате налогов при строительстве Подольского моста - ГФС

Сотрудники налоговой милиции Главного управления Государственной фискальной службы Украины (ГФС) в г.Киеве по процессуальным руководством Киевской городской прокуратура проводят обыски в офисном помещении коммунального предприятия "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г.Киев".

Как сообщает пресс-служба ГФС в четверг, досудебное расследование в уголовном производстве начато по факту умышленного уклонения от уплаты налогов при проведении работ по строительству Подольского мостового перехода через реку Днепр в. Киеве на сумму 9 млн грн.

Согласно материалам следствия, одно из обществ, осуществляя деятельность по строительству Подольского мостового перехода, по заказу КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г.Киев", отражало в налоговой отчетности подрядные работы от ряда предприятий с признаками транзитности и фиктивности.

Обыски продолжаются с целью получения финансовых документов и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовного правонарушения, которое расследуется по ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, строительство Подольского мостового перехода начато в декабре 2003 года, однако с 2007 года работы были приостановлены из-за отсутствия финансирования. В 2010 году финансирование было возобновлено, в конце октября 2010 была сдана в эксплуатацию первая очередь: открыто двустороннее движение транспорта по Гаванскому мосту и эстакада с моста на ул.Набережно-Крещатицкая.

Подольский мостовой переход длиной 7 км и шириной 35 м должен соединить Правый берег (Подол), Труханов остров и Левый берег Киева (Троещину и Воскресенский массив). Предназначен для автомобильного транспорта и поездов метрополитена (перспективная Подольско-Воскресенская линия).

На строительство Подольского мостового перехода предусмотрено в 2021 году 716,8 млн грн из спецфонда бюджета Киева, причем лишь 156 млн грн это средства местного бюджета, а 560 млн грн – субвенция. На январь 2021 проект выполнен на 82% (общая смета – 11,3 млрд грн). Ориентировочный срок ввода в эксплуатацию – декабрь 2024 года.

Теги: #киев #подольский_мост #обыски #гфс
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