От наличия международного аэропорта в Днепре выиграет не только город, но вся Украина - мэр

Городской голова Днепра Борис Филатов заявил о необходимости строительства в городе современного и функционального аэропорта, а также подъездных трасс к нему.

"Одна из главных проблем для города Днепр – строительство многострадального Днепровского аэропорта. Когда город получит современный и функциональный аэродром, от этого выиграет не только города, но и страна в целом. Днепр должен избавиться от статуса острова и получить нормальные трассы, которые соединят его с другими регионами", - сказал Филатов во время выступления на международной конференции "UkraineInvest Talks: Dnipro".

Как сообщалось, антимонопольный комитет Украины (АМКУ) заблокировал финансирование строительства аэродрома международного аэропорта в Днепре по причине того, что Министерство инфраструктуры не поставило в известность АМКУ о планах по предоставлению аэропорту государственной помощи в размере 1,5 млрд. грн.

Строительство международного аэропорта в городе началось в 2020 году.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=8Z_87WevAis