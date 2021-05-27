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11:06 27.05.2021

Россия во время встречи политических советников Нормандской четверки пыталась исключить себя из сторон конфликта на Донбассе

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Россия во время встречи политических советников Нормандской четверки пыталась исключить себя из сторон конфликта на Донбассе

Представители России во время встречи политических советников Нормандской четверки 26 мая предприняли попытку исключить российскую сторону как участника конфликта на Донбассе, сообщает Украинская делегация для участия в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу.

"Несмотря на последовательные попытки Украины вернуться к полной поддержке режима прекращения огня и соответствующую поддержку посредников, Франции и Германии, сегодня представители России свели дискуссию к вопросу, ответ на который с 2014 года известен всему цивилизованному миру – кто является сторонами конфликта на Донбассе", - сообщает Украинская делегация для участия в ТКГ в телеграм.

Сообщается, что в ходе встречи между политическими советниками "состоялся жесткий обмен мнениями".

"Украина не согласилась на попытки России исключить себя из сторон конфликта", - добавили в Украинской делегации.

Они также напомнили, что "подтверждением участия России в конфликте на Донбассе являются заявления лидеров и высоких представителей ЕС, а также недавние заявления президента США Джо Байдена, в которых сторонами конфликта отмечаются Украина и Россия".

"Несмотря на позицию России, позицией украинской стороны остается необходимость скорейшего возвращения к полному и всеобъемлющему прекращению огня и продолжению к диалогу в рамках Нормандского формата и ТКГ, следующее заседание которой состоится 9 июня", - отмечается в сообщении.

 

Теги: #нормандский_формат #ткг #донбасс
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