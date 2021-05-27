События

11:04 27.05.2021

Сети освещения в двух киевских метродепо отремонтировали по завышенным ценам, подрядчику выдвинуто подозрение – прокуратура

1 мин читать
Сети освещения в двух киевских метродепо отремонтировали по завышенным ценам, подрядчику выдвинуто подозрение – прокуратура

Подольская окружная прокуратура г.Киева сообщила о подозрении подрядчику, проводившему ремонт сетей освещения объектов метрополитена, в завладении бюджетными средствами территориальной общины города Киева, сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры в четверг.

"Следствием установлено, что КП "Киевский метрополитен" и подрядная организация заключили ряд договоров о проведении капитального ремонта сетей освещения объектов метрополитена с производством светодиодных светильников – электродепо "Харьковское" и "Оболонь". В дальнейшем руководитель частного предприятия, злоупотребляя своими полномочиями, зная фактическую стоимость продукции и выполненных работ, осуществил поставку светильников со светодиодным источником света в адрес КП "Киевский метрополитен" по завышенным ценам", - говорится в сообщении.

Согласно заключению экспертов по результатам проведения комплексной судебной товароведческой и судебной экономической экспертизы, в результате поставки светильников с светодиодным источником света "Киевскому метрополитену" по завышенным ценам, местному бюджету нанесен ущерб в размере почти 12,7 млн грн.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч.2 ст.364-1 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права, повлекшее тяжкие последствия). Досудебное следствие продолжается.

Теги: #киев #метрополитен #прокуратура
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:07 27.05.2021
Обыски идут в Дирекции строительства дорожно-транспортных сооружений Киева по делу о неуплате налогов при строительстве Подольского моста - ГФС

Обыски идут в Дирекции строительства дорожно-транспортных сооружений Киева по делу о неуплате налогов при строительстве Подольского моста - ГФС

09:18 27.05.2021
В Киеве на взятке задержали руководителей парков "Конча-Заспа" и "Голосеевский"

В Киеве на взятке задержали руководителей парков "Конча-Заспа" и "Голосеевский"

20:50 26.05.2021
Средняя цена на жилье в Киеве может вырасти на 15-20% в 2021г – мнение

Средняя цена на жилье в Киеве может вырасти на 15-20% в 2021г – мнение

19:13 26.05.2021
Псевдочиновнику из т.н. "ДНР" сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины

Псевдочиновнику из т.н. "ДНР" сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины

18:40 26.05.2021
Средняя цена на жилье в Киеве может вырасти на 15-20% в 2021 году – мнение

Средняя цена на жилье в Киеве может вырасти на 15-20% в 2021 году – мнение

17:41 26.05.2021
В Киевском метро обновили правила перевозки легкого персонального транспорта

В Киевском метро обновили правила перевозки легкого персонального транспорта

16:56 26.05.2021
В Киеве 27 мая ожидается гроза

В Киеве 27 мая ожидается гроза

15:11 26.05.2021
Медгруппа "Адонис" открыла многопрофильную клинику в Киеве

Медгруппа "Адонис" открыла многопрофильную клинику в Киеве

13:46 26.05.2021
В Киеве мужчина бросил в троллейбус бутылку с зажигательной смесью, один человек госпитализирован

В Киеве мужчина бросил в троллейбус бутылку с зажигательной смесью, один человек госпитализирован

13:28 26.05.2021
Bees Airline хочет летать из Киева в Самарканд

Bees Airline хочет летать из Киева в Самарканд

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Обыски идут в Дирекции строительства дорожно-транспортных сооружений Киева по делу о неуплате налогов при строительстве Подольского моста - ГФС

Россия во время встречи политических советников Нормандской четверки пыталась исключить себя из сторон конфликта на Донбассе

Голосеевский суд закрыл производство о привлечении Тупицкого к админответственности

ОАСК восстановил свою работу после сообщения о минировании

В Украине за сутки зафиксировано 3 509 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 16 867 человек – Минздрав

ПОСЛЕДНЕЕ

От наличия международного аэропорта в Днепре выиграет не только город, но вся Украина - мэр

Умер автор книги "Очень голодная гусеница"

Россия во время встречи политических советников Нормандской четверки пыталась исключить себя из сторон конфликта на Донбассе

"Белавиа" вынужденно отменяет рейсы в 8 стран

Украинцы, эвакуированные из Сектора Газа, прибыли в Киев - куратор от Посольства Украины в Израиле

Голосеевский суд закрыл производство о привлечении Тупицкого к админответственности

Правительство планирует решить вопрос выплат задолженностей по пенсиям для переселенцев – Денисова

ОАСК восстановил свою работу после сообщения о минировании

Киевлянин пытался "продать" полтавскому предпринимателю должность в Госинспекции градостроительства, но был задержан – ГБР

Центр вакцинации населения от COVID-19 откроют во Львове 29 мая – глава ОГА

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА