Сети освещения в двух киевских метродепо отремонтировали по завышенным ценам, подрядчику выдвинуто подозрение – прокуратура

Подольская окружная прокуратура г.Киева сообщила о подозрении подрядчику, проводившему ремонт сетей освещения объектов метрополитена, в завладении бюджетными средствами территориальной общины города Киева, сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры в четверг.

"Следствием установлено, что КП "Киевский метрополитен" и подрядная организация заключили ряд договоров о проведении капитального ремонта сетей освещения объектов метрополитена с производством светодиодных светильников – электродепо "Харьковское" и "Оболонь". В дальнейшем руководитель частного предприятия, злоупотребляя своими полномочиями, зная фактическую стоимость продукции и выполненных работ, осуществил поставку светильников со светодиодным источником света в адрес КП "Киевский метрополитен" по завышенным ценам", - говорится в сообщении.

Согласно заключению экспертов по результатам проведения комплексной судебной товароведческой и судебной экономической экспертизы, в результате поставки светильников с светодиодным источником света "Киевскому метрополитену" по завышенным ценам, местному бюджету нанесен ущерб в размере почти 12,7 млн грн.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч.2 ст.364-1 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права, повлекшее тяжкие последствия). Досудебное следствие продолжается.