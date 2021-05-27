События

10:59 27.05.2021

Украинцы, эвакуированные из Сектора Газа, прибыли в Киев - куратор от Посольства Украины в Израиле

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В четверг, 27 мая, в Украину прибыли граждане, эвакуированные из Сектора Газа усилиями дипломатов – всего 103 украинца. Об этом сообщил журналистам куратор группы Посольства Украины в Израиле по эвакуации из Сектора Газа др. Мотаз Альхалаби.

«Хочу заявить с полной уверенностью, что украинские дипломаты провели всю работу на высочайшем уровне! Посольство Украины в Израиле, посол Евгений Корнийчук, консулы работали буквально круглосуточно, чтобы обеспечить эвакуацию всех соотечественников, которые изъявили желание покинуть регион, где обострились боевые действия», - сказал он.

М.Альхалаби выразил благодарность всем участникам процесса эвакуации украинцев.

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Интерфакс-Украина
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