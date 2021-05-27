Правительство планирует решить вопрос выплат задолженностей по пенсиям для переселенцев – Денисова

Пенсионный Фонд разработал проект постановления Кабинета министров Украины об утверждении Порядка выплаты пенсий для внутренне перемещенных лиц и лиц, которые отказались от этого статуса, проживая на территории, где органы государственной власти осуществляют свои полномочия, сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

По её словам, данный документ позволит решить вопрос выплаты задолженностей по пенсиям для переселенцев.

"Проектом акта предусмотрено, что пенсионные выплаты за прошедший период, в том числе начисленные на выполнение решений суда, вступивших в законную силу, осуществляются получателям пенсий или ежемесячного пожизненного денежного содержания по отдельной программе, предусмотренной в бюджете Пенсионного фонда", - написала омбудсмен в Фейсбуке в четверг.

Она уточнила, что предложенный механизм погашения задолженности по выплате пенсий будет распространяться на лиц, зарегистрировавших место жительства и постоянно проживающих на контролируемой Украины территории и отказавшихся от справки о постановке на учет ВПЛ, а также наследников умерших пенсионеров из числа ВПЛ, или тех, которые проживали на оккупированной территории и не были приняты на пенсионный учет на контролируемой Украиной территории.

"По информации ПФУ, реализация проекта акта потребует расходов из Государственного бюджета Украины в сумме 11 млрд грн. Планируется, что выплаты начнутся с 2022 года и продлятся до конца 2024 года", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в Пенсионном фонде Украины насчитывается 76,7 млрд грн задолженности по пенсионным выплатам для лиц, проживающих на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях.

"Выплата этой задолженности требует законодательного урегулирования", - подчеркнула Денисова.