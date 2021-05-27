ОАСК восстановил свою работу после сообщения о минировании

Окружной административный суд города Киева в четверг, 27 мая, полностью восстановил свою работу после вчерашнего сообщения о минировании, сообщает пресс-служба ОАСК.

"Вниманию участников судебного процесса! 27 мая Окружной административный суд города Киева возобновил работу. Вчера специалисты взрыво-технической службы провели все необходимые меры для проверки информации о минировании. Во время осмотра помещений взрывчатых веществ не обнаружено", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что участникам всех судебных заседаний, которые вчера были отменены из-за сообщения о минировании помещений ОАСК, будет дополнительно сообщено о дате и времени судебных заседаний.

Как сообщалось, 26 мая в Окружном административном суде г. Киев провели эвакуацию посетителей и персонала в связи с поступлением сообщения о минировании.