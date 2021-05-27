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09:45 27.05.2021

Центр вакцинации населения от COVID-19 откроют во Львове 29 мая – глава ОГА

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Центр вакцинации населения от COVID-19 откроют во Львове 29 мая – глава ОГА

Центр вакцинации населения откроют во Львове 29 мая на территории стадиона "Арена Львов", он станет первым подобным центром в Украине, сообщил глава Львовской облгосадминистрации Максим Козицкий.

"Во Львовской области откроют первый в Украине Центр вакцинации населения. Уже в эту субботу, жители области, зарегистрировавшиеся через приложение "Дия", смогут получить вакцину против коронавирусной инфекции в Центре вакцинации населения. Его создадут на базе стадиона "Арена Львов", - написал Козицкий на своей странице в Фейсбук в четверг утром.

По его словам, в центре будут работать медики, регистраторы, вакцинаторы, бригада скорой помощи, а также должностные лица, ответственные за противопожарную и противоэпидемическую безопасность.

"Такие центры будут оснащены всем необходимым для обустройства потенциальных мест для проведения вакцинации и соблюдения всех установленных мер для предотвращения распространения Covid-19", - написал Козицкий.

 

Теги: #львов #вакцинация #коронавирус
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