СБУ ночью проведет антитеррористические учения в киевском метро

Координационная группа Антитеррористического центра при Главном управлении Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве и Киевской области проведет плановые антитеррористические учения в ночь с 27 на 28 мая 2021 года в Шевченковском районе столицы на нескольких объектах коммунального предприятия "Киевский метрополитен".

Как сообщается на странице столичного управления СБУ в социальной сети Facebook в четверг, учения запланированы с участием подразделений Национальной полиции Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и органов государственной власти.

"Во время проведения учений возможно временное ограничение движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность. СБУ призывает гостей и жителей столицы сохранять спокойствие, с пониманием отнестись к возможным ограничениям и неудобствам, должным образом реагировать на законные действия правоохранителей. Все действия будут происходить в рамках действующего законодательства", - говорится в сообщении.

При этом в спецслужбе просят граждан соблюдать правила личной безопасности и в случае обнаружения подозрительных предметов или средств поражения, получения информации о намерениях осуществления диверсионной и террористической деятельности или других противоправных действий обращаться по телефону "горячей линии" столичного управления СБУ по тел.: (044) 253-06-71.