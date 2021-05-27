ГСЧС предупреждает о чрезвычайном уровне пожарной опасности в большинстве западных, восточных и южных областей Украины

В ближайшие дни в большинстве южных, западных и восточных регионов Украины будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности, предупреждают в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По информации УкрГидрометцентра, 27 мая в большинстве районов Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Тернопольской областей и в Крыму чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении, обнародованном в четверг утром на сайте ГСЧС Украины.