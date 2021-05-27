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08:34 27.05.2021

Число заражений COVID-19 в мире превысило 168 млн - университет Джонса Хопкинса

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Число заражений COVID-19 в мире превысило 168 млн - университет Джонса Хопкинса

Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро четверга составило 168 млн 197 тыс. 107, такие данные приводит американский университет Джонса Хопкинса.

В мире с начала распространения вируса число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний достигло 3 млн 494 тыс. 593 человек.

В число стран с более чем 10 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявили 33 млн 190 тыс. 161 инфицированных COVID-19, а число скончавшихся выросло до 591 тыс. 947 человек.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 за сутки достигло 27 млн 157 тыс. 795, а общее число скончавшихся от последствий заражения вирусом в стране составило 311 тыс. 388.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 16 млн 274 тыс. 695 заболевших, из них умерли 454 тыс. 429 человек.

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро четверга 450.6. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 822 человек, Индии - 226, Бразилии - 2 тыс.125.

Теги: #статистика #коронавирус #мир
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