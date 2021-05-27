В Украине за сутки зафиксировано 3 509 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 16 867 человек – Минздрав

В Украине по состоянию на утро четверга зафиксировано 3 509 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровевших – 16 867 человек, умерли 183 человека, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"27 мая 2021 в Украине зафиксировано 3 509 новых случаев заболеваний COVID-19. Среди них - 193 ребенка и 82 медработника. Также за минувшие сутки: госпитализированы – 1 402 человека; летальных случаев - 183; выздоровело – 16 868 человек", – сообщается на официальной странице Минздрава Украины в Фейсбук в четверг утром.

Днем ранее, 26 марта было зафиксировано 3 395 новых случаев инфицирования COVID-19, 25 мая 2021 сообщалось о 2 608 новых инфицированных COVID-19, 24 мая за сутки зафиксировано 1 334 новых случая инфицирования COVID-19, 23 мая было выявлено 2 533 новых случая инфицирования COVID-19, 22 мая зафиксировано 4 606 новых инфицированных, 21 мая за сутки было 4 984 новых случая инфицирования COVID-19, 20 мая сообщалось о 5 165 новых больных коронавирусом, 19 мая сообщалось о 5 138 новых случаях инфицирования COVID-19.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро четверга составило 2 193 367 человек, 50 067 пациентов скончались, 2 006 918 человек выздоровели.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (454), Днепропетровской (284), Львовской (278), Харьковской (233) и Киевской (194) областях.

Источник: https://www.facebook.com/moz.ukr/