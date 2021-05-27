С начала текущих суток российские наемники на Донбассе 2 раза нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе два раза нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"По состоянию на 7:00 утра 27 мая зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня. Вблизи поселка Пески враг открывал огонь из минометов 120-го калибра и крупнокалиберных пулеметов. Недалеко от населенного пункта Причепиловка российские наемники вели огонь из минометов 120-го калибра, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. На вражеские обстрелы украинские защитники открывали огонь. Боевых потерь среди украинских защитников за прошедшие и текущие сутки нет", - сказано в утренней сводке на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в четверг утром.

В штабе подчеркнули, что за прошедшие сутки, 26 мая, российские наемники 9 раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 26 мая, было зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня. Вблизи населенного пункта Крымское враг открывал огонь из минометов калибра 120 мм и вооружения боевых машин пехоты. У поселка Пески российские наемники применили минометы 82-го калибра. Неподалеку Причепиловки российские оккупанты совершили обстрел в сторону позиций наших защитников из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В районе населенного пункта Красногоровка противник открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В пригороде Павлополя враг дважды открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. У Водяного оккупанты совершили обстрел из ручных противотанковых и подствольных гранатометов. Вблизи поселка Пивденне оккупанты вели огонь по позициям наших защитников из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а вблизи Авдеевки противник открывал огонь из снайперского оружия", - подчеркнули в штабе ООС.

Обо всех фактах нарушениях украинская сторона СЦКК оперативно информировала СММ ОБСЕ.

Источник: https://www.facebook.com/pressjfo.news/