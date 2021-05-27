Зеленский приветствует успешную эвакуацию из сектора Газа 109 украинских и граждан других государств – Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский приветствует успешную эвакуацию из сектора Газа 109 украинских и граждан других государств, самолет с ними утром приземлился в Киеве, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

"Президент Украины Владимир Зеленский приветствует успешное возвращение на родину 109 украинских граждан, изъявивших желание выехать из сектора Газа. Самолет с ними утром приземлился в Киеве. Вместе с украинцами были эвакуированы 13 граждан Молдовы и четверо граждан Болгарии", - говорится в сообщении, на сайте Офиса президента Украины в четверг утром.

В Офисе президента отметили, что украинские дипломаты провели ряд непростых переговоров и обеспечили безопасное возвращение украинцев домой.

"Украинцы всегда могут рассчитывать на помощь своей страны, в какой бы ситуации они не оказались", - отметил Зеленский.