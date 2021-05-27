События

06:01 27.05.2021

В Харьковском университете им.Каразина будет второй тур выборов ректора

1 мин читать
В Харьковском университете им.Каразина будет второй тур выборов ректора

Ни один из четырех кандидатов на пост ректора Харьковского национального университета (ХНУ) им.Каразина не смог победить в первом туре.

"Нас ждет второй тур выборов из двух кандидатов-победителей - вероятно, уже через неделю, 2 июня. Крайне важно, чтобы наш коллектив продемонстрировал такую же активность и заинтересованность, приняв участие в голосовании", - написал на своей странице в Facebook один из кандидатов, директор учебно-научного института "Физико-технический факультет" Игорь Гирка.

По его словам, предварительные результаты первого тура голосования, который состоялся в среду, 26 мая, выглядят следующим образом. За декана физического факультета Руслана Вовка проголосовали 153 человека, за декана юридического факультета Татьяну Кагановскую - 991 человек, за декана факультета радиофизики, биомедицинской электроники и компьютерных систем Сергея Шульгу - 227 человек. Самого Гирку поддержали 710 принявших участие в голосовании.

Как сообщалось, в феврале этого года Виль Бакиров, который был бессменным руководителем каразинского университета с 1998 года, заявил о намерении покинуть должность и сосредоточиться на научных и образовательных проектах.

Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid

 

Теги: #университет #украина #выборы #харьков
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

04:01 27.05.2021
Исключение харьковского облдиспансера радиационной защиты из числа опорных COVID-больниц нецелесообразно - замглавы ОГА

Исключение харьковского облдиспансера радиационной защиты из числа опорных COVID-больниц нецелесообразно - замглавы ОГА

23:58 26.05.2021
Кабмин объявил повторный конкурс на главу НСЗУ

Кабмин объявил повторный конкурс на главу НСЗУ

22:48 26.05.2021
Заместители министров иностранных дел Украины и Албании обсудили поддержку Албанией Крымской платформы - МИД

Заместители министров иностранных дел Украины и Албании обсудили поддержку Албанией Крымской платформы - МИД

22:21 26.05.2021
ЕС призывает РФ немедленно и безоговорочно освободить татарского правозащитника Куку

ЕС призывает РФ немедленно и безоговорочно освободить татарского правозащитника Куку

21:57 26.05.2021
Партия в 500 тыс. доз вакцин CoronaVac прибыла в Украину - Минздрав

Партия в 500 тыс. доз вакцин CoronaVac прибыла в Украину - Минздрав

20:56 26.05.2021
В акватории Черного моря ВМС Украины и Великобритании провели совместную тренировку типа "PASSEX"

В акватории Черного моря ВМС Украины и Великобритании провели совместную тренировку типа "PASSEX"

19:09 26.05.2021
Генсек ОБСЕ: надо расширить возможности СММ в Украине проводить наблюдения

Генсек ОБСЕ: надо расширить возможности СММ в Украине проводить наблюдения

19:00 26.05.2021
Трансплантации в Беларуси ожидают 342 украинца – нардеп Дмитриева

Трансплантации в Беларуси ожидают 342 украинца – нардеп Дмитриева

17:29 26.05.2021
Харьковский горсовет обжалует решение суда об отмене регионального статуса русского языка

Харьковский горсовет обжалует решение суда об отмене регионального статуса русского языка

16:10 26.05.2021
"Белавиа" отменила полеты в пять стран ЕС, а также в Украину и Великобританию

"Белавиа" отменила полеты в пять стран ЕС, а также в Украину и Великобританию

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Судья Чаус больше не находится в международном розыске – источник

На Донбассе российские наемники пять раз нарушили режим тишины, ранен мирный житель – штаб ООС

Украина эвакуировала из Сектора Газа граждан Украины, Молдовы и Болгарии - МИД

Новым владельцем "Украинской правды" станет владелец Dragon Capital и медиахолдинга "НВ" Фиала

Украина поможет согражданам вернуться домой после лечения в Беларуси – заявление

ПОСЛЕДНЕЕ

Медицинский регулятор США разрешил лечить COVID-19 препаратом компаний GlaxoSmithKline и Vir Biotechnology

Байден призвал Конгресс принять немедленные меры по законодательству об оружии после стрельбы в Калифорнии

SpaceX вывела на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink, довела группировку до 1735 аппаратов

Лукашенко назвал суверенным правом Беларуси задержание белоруса Протасевича и гражданки РФ с белорусским видом на жительство Сапеги

Нетаньяху раскритиковал главу МИД Франции за заявления о риске апартеида в Израиле

Найденная на Галапагосах черепаха оказалась представителем считавшегося вымершим вида

Байден поручил разведке удвоить усилия по поиску источника COVID-19

Ракета SpaceX стартовала на орбиту с очередной партией мини-спутников

Послы G7 в ходе встречи с Рябикиным подтвердили свою поддержку реформ таможни

Криминализация контрабанды важна для реформирования таможни - послы G7

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА