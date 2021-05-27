В Харьковском университете им.Каразина будет второй тур выборов ректора

Ни один из четырех кандидатов на пост ректора Харьковского национального университета (ХНУ) им.Каразина не смог победить в первом туре.

"Нас ждет второй тур выборов из двух кандидатов-победителей - вероятно, уже через неделю, 2 июня. Крайне важно, чтобы наш коллектив продемонстрировал такую же активность и заинтересованность, приняв участие в голосовании", - написал на своей странице в Facebook один из кандидатов, директор учебно-научного института "Физико-технический факультет" Игорь Гирка.

По его словам, предварительные результаты первого тура голосования, который состоялся в среду, 26 мая, выглядят следующим образом. За декана физического факультета Руслана Вовка проголосовали 153 человека, за декана юридического факультета Татьяну Кагановскую - 991 человек, за декана факультета радиофизики, биомедицинской электроники и компьютерных систем Сергея Шульгу - 227 человек. Самого Гирку поддержали 710 принявших участие в голосовании.

Как сообщалось, в феврале этого года Виль Бакиров, который был бессменным руководителем каразинского университета с 1998 года, заявил о намерении покинуть должность и сосредоточиться на научных и образовательных проектах.

Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid