Исключение харьковского облдиспансера радиационной защиты из числа опорных COVID-больниц нецелесообразно - замглавы ОГА

Заместитель главы Харьковской облгосадминистрации Михаил Черняк надеется, что Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) откажется от идеи исключить областной диспансер радиационной защиты из перечня опорных COVID-больниц.

"Это была рабочая версия, и она будет скорректирована, учитывая вчерашний мой визит в Министерство здравоохранения. Ждем в ближайшее время окончательную версию этого протокольного решения", - сказал Черняк на брифинге в среду, комментируя информацию о возможном исключении диспансера из числа опорных "ковидных" больниц.

Он отметил, что это медучреждение имеет необходимую материально-техническую базу и опыт по лечению "ковидных" больных.

"Последняя волна показала, что для нас очень важно, чтобы (больных с COVID-19 лечили - ИФ) те больницы, которые сегодня уже наработали определенный опыт, имеют определенный уровень обеспеченности, в том числе для нас очень важный критерий обеспеченности текущим кислородом, и где сформированы бригады, которые уже могут и знают, как работать ", - сказал Черняк.

Информацию о том, что диспансер радиационной защиты могут исключить из перечня медучреждений, принимающих на лечение больных с коронавирусной инфекцией, обнародовала харьковская волонтерка Наталья Попова.

"Диспансер Радиационной защиты НСЗУ будет рекомендовать исключить из списка опорных больниц по COVID19... Любой адекватный человек, который сталкивался с этой больницей, знает, как они сражаются за жизни пациентов. После инфекционной больницы, это по праву лучшая ковидная реанимация региона", - написала Попова на своей странице в Facebook.

Как сообщалось, 22 июня 2020 года диспансер радиационной защиты начал принимать на лечение больных с коронавирусной инфекцией. В первый день процессу госпитализации в это медучреждение активно препятствовали чернобыльцы, не пускавшие "скорую" с пациентом на территорию медучреждения, в результате чего произошли стычки с полицией

Источник: https://www.facebook.com/popova.natali/posts/4011045628978059