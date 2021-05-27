События

04:01 27.05.2021

Исключение харьковского облдиспансера радиационной защиты из числа опорных COVID-больниц нецелесообразно - замглавы ОГА

2 мин читать
Исключение харьковского облдиспансера радиационной защиты из числа опорных COVID-больниц нецелесообразно - замглавы ОГА

Заместитель главы Харьковской облгосадминистрации Михаил Черняк надеется, что Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) откажется от идеи исключить областной диспансер радиационной защиты из перечня опорных COVID-больниц.

"Это была рабочая версия, и она будет скорректирована, учитывая вчерашний мой визит в Министерство здравоохранения. Ждем в ближайшее время окончательную версию этого протокольного решения", - сказал Черняк на брифинге в среду, комментируя информацию о возможном исключении диспансера из числа опорных "ковидных" больниц.

Он отметил, что это медучреждение имеет необходимую материально-техническую базу и опыт по лечению "ковидных" больных.

"Последняя волна показала, что для нас очень важно, чтобы (больных с COVID-19 лечили - ИФ) те больницы, которые сегодня уже наработали определенный опыт, имеют определенный уровень обеспеченности, в том числе для нас очень важный критерий обеспеченности текущим кислородом, и где сформированы бригады, которые уже могут и знают, как работать ", - сказал Черняк.

Информацию о том, что диспансер радиационной защиты могут исключить из перечня медучреждений, принимающих на лечение больных с коронавирусной инфекцией, обнародовала харьковская волонтерка Наталья Попова.

"Диспансер Радиационной защиты НСЗУ будет рекомендовать исключить из списка опорных больниц по COVID19... Любой адекватный человек, который сталкивался с этой больницей, знает, как они сражаются за жизни пациентов. После инфекционной больницы, это по праву лучшая ковидная реанимация региона", - написала Попова на своей странице в Facebook.

Как сообщалось, 22 июня 2020 года диспансер радиационной защиты начал принимать на лечение больных с коронавирусной инфекцией. В первый день процессу госпитализации в это медучреждение активно препятствовали чернобыльцы, не пускавшие "скорую" с пациентом на территорию медучреждения, в результате чего произошли стычки с полицией

Источник: https://www.facebook.com/popova.natali/posts/4011045628978059

 

Теги: #коронавирус #украина #харьковская
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:58 26.05.2021
Кабмин объявил повторный конкурс на главу НСЗУ

Кабмин объявил повторный конкурс на главу НСЗУ

22:48 26.05.2021
Заместители министров иностранных дел Украины и Албании обсудили поддержку Албанией Крымской платформы - МИД

Заместители министров иностранных дел Украины и Албании обсудили поддержку Албанией Крымской платформы - МИД

22:24 26.05.2021
Байден поручил разведке удвоить усилия по поиску источника COVID-19

Байден поручил разведке удвоить усилия по поиску источника COVID-19

22:21 26.05.2021
ЕС призывает РФ немедленно и безоговорочно освободить татарского правозащитника Куку

ЕС призывает РФ немедленно и безоговорочно освободить татарского правозащитника Куку

21:57 26.05.2021
Партия в 500 тыс. доз вакцин CoronaVac прибыла в Украину - Минздрав

Партия в 500 тыс. доз вакцин CoronaVac прибыла в Украину - Минздрав

20:56 26.05.2021
В акватории Черного моря ВМС Украины и Великобритании провели совместную тренировку типа "PASSEX"

В акватории Черного моря ВМС Украины и Великобритании провели совместную тренировку типа "PASSEX"

19:09 26.05.2021
Генсек ОБСЕ: надо расширить возможности СММ в Украине проводить наблюдения

Генсек ОБСЕ: надо расширить возможности СММ в Украине проводить наблюдения

19:00 26.05.2021
Трансплантации в Беларуси ожидают 342 украинца – нардеп Дмитриева

Трансплантации в Беларуси ожидают 342 украинца – нардеп Дмитриева

16:10 26.05.2021
"Белавиа" отменила полеты в пять стран ЕС, а также в Украину и Великобританию

"Белавиа" отменила полеты в пять стран ЕС, а также в Украину и Великобританию

16:03 26.05.2021
Украина вошла в топ-5 стран происхождения сетей аккаунтов, демонстрирующих скоординированное недостоверное поведение в Facebook

Украина вошла в топ-5 стран происхождения сетей аккаунтов, демонстрирующих скоординированное недостоверное поведение в Facebook

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Судья Чаус больше не находится в международном розыске – источник

На Донбассе российские наемники пять раз нарушили режим тишины, ранен мирный житель – штаб ООС

Украина эвакуировала из Сектора Газа граждан Украины, Молдовы и Болгарии - МИД

Новым владельцем "Украинской правды" станет владелец Dragon Capital и медиахолдинга "НВ" Фиала

Украина поможет согражданам вернуться домой после лечения в Беларуси – заявление

ПОСЛЕДНЕЕ

Байден призвал Конгресс принять немедленные меры по законодательству об оружии после стрельбы в Калифорнии

SpaceX вывела на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink, довела группировку до 1735 аппаратов

Лукашенко назвал суверенным правом Беларуси задержание белоруса Протасевича и гражданки РФ с белорусским видом на жительство Сапеги

Нетаньяху раскритиковал главу МИД Франции за заявления о риске апартеида в Израиле

Найденная на Галапагосах черепаха оказалась представителем считавшегося вымершим вида

Ракета SpaceX стартовала на орбиту с очередной партией мини-спутников

Послы G7 в ходе встречи с Рябикиным подтвердили свою поддержку реформ таможни

Криминализация контрабанды важна для реформирования таможни - послы G7

Посольство Украины эвакуировало 103 соотечественника из Сектора Газа

Катар пообещал направить $500 млн на восстановление сектора Газа

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА