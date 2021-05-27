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03:03 27.05.2021

Байден призвал Конгресс принять немедленные меры по законодательству об оружии после стрельбы в Калифорнии

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Байден призвал Конгресс принять немедленные меры по законодательству об оружии после стрельбы в Калифорнии

Президент США Джо Байден после стрельбы в Сан-Хосе (штат Калифорния), в результате которой погибли восемь человек, призвал Конгресс "положить конец эпидемии насилия с применением оружия" в стране.

"Достаточно. Я еще раз призываю Конгресс принять немедленные меры и прислушаться к призыву американского народа, включая подавляющее большинство владельцев оружия, помочь положить конец этой эпидемии насилия с применением оружия в Америке", - говорится в заявлении Байдена, распространенном Белым домом.

Президент США назвал стрельбу "ужасной трагедией".

"Мы все еще ожидаем многих подробностей этой последней массовой стрельбы, но есть некоторые вещи, которые мы знаем наверняка. Есть по крайней мере восемь семей, которые никогда больше не будут полными", - сказал Байден.

Он заявил, что флаги вновь будут приспущены в память о жертвах трагедии.

Приказ американского лидера о приспущении флагов последовал за недавними массовыми расстрелами в Атланте (штат Джорджия), Индианаполисе (штат Индиана), Боулдере (штат Колорадо) и Рок-Хилле (Южная Каролина).

В свою очередь спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси после стрельбы призвала Конгресс принять пару "законопроектов о предотвращении насилия с применением оружия".

"Кризис насилия с применением огнестрельного оружия причиняет непостижимые страдания и боль семьям и общинам по всей стране, ежегодно унося ошеломляющее число в 40 тыс. американских жизней. Бездействие - это не вариант, и демократы Палаты представителей не смягчатся до тех пор, пока (...) наши двухпартийные законопроекты о предотвращении насилия с применением оружия, не станут законом", - цитирует ее заявление издание The Hill.

В среду утром сотрудник транспортной компании, работающей на территории железнодорожного депо в Сан-Хосе, устроил стрельбу на железнодорожной станции. Погибли по меньшей мере восемь человек. Сам стрелок, предположительно, покончил с собой.

Теги: #стрельба #сша #меры #байден
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