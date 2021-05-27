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00:12 27.05.2021

Лукашенко назвал суверенным правом Беларуси задержание белоруса Протасевича и гражданки РФ с белорусским видом на жительство Сапеги

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Лукашенко назвал суверенным правом Беларуси задержание белоруса Протасевича и гражданки РФ с белорусским видом на жительство Сапеги

Президент Беларуси Александр Лукашенко, которого ЕС, США не признают законно избранным, заявил, что у задержанной с оппозиционером Романом Протасевичем гражданки РФ Софии Сапеги есть вид на жительство в Беларуси.

Лукашенко в среду в парламенте напомнил, что после приземления Ryanair в Минске были задержаны два человека: "один экстремист со своей сообщницей".

"И то, что мы его, гражданина Беларуси, а также его сожительницу с нашим видом на жительство задержали в аэропорту - это наше суверенное право", - подчеркнул он.

Лукашенко заявил, что "за свои преступления каждый ответит по закону". "Об этом я предупреждал всех беглых и протестунов. Мы вас знаем в лицо. Ваша ответственность перед белорусским народом - дело времени", - отметил он.

23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Беларуси, совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска под предлогом сигнала о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29. На борту самолета находился бывший редактор признанного в Беларуси экстремистским телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич и его подруга, гражданка России, студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе София Сапега. Обоих задержали власти Беларуси

 В ЕС и США осудили принудительное приземление в Минске лайнера Ryanair, потребовав освобождения Протасевича.

Теги: #лукашенко #россиянка #задержание #беларусь
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