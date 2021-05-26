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23:58 26.05.2021

Кабмин объявил повторный конкурс на главу НСЗУ

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Кабмин объявил повторный конкурс на главу НСЗУ

Кабинет министров объявил повторный конкурс на должность председателя Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ).

Согласно тексту распоряжения правительства от 26 мая, тестирование кандидатов состоится 8 июня.

Как сообщалось, предыдущий конкурс на должность главы НСЗУ состоялся в начале апреля 2021 года.

По его результатам в шорт-лист кандидатов на должность главы Службы вошли три кандидата, в том числе двое выходцев из НСЗУ - временно исполняющий обязанности главы НСЗУ Андрей Виленский и директор департамента коммуникаций НСЗУ Татьяна Бойко. Третьим кандидатом был основатель консалтинговой компании Revival Institute for Future Вадим Аристов.

Вместе с тем, министр здравоохранения Максим Степанов не назвал победителя конкурса.

Правительство также приняло распоряжения о проведении повторных конкурсов на главу госрезерва, госсекретарей Минприроды и МОН, а также 1-го замглавы "Укравтодора".

Теги: #нсзу #конкурс #украина #кабмин
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