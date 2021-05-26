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23:27 26.05.2021

Нетаньяху раскритиковал главу МИД Франции за заявления о риске апартеида в Израиле

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Нетаньяху раскритиковал главу МИД Франции за заявления о риске апартеида в Израиле

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в среду раскритиковал министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана за его заявление о том, что нынешняя ситуация с палестинцами рискует превратить Израиль в государство апартеида, сообщает The Times of Israel.

Согласно данным издания, Нетаньяху выразил "решительный протест против французского правительства и возмутительных комментариев министра иностранных дел Франции по телевидению".

Он заявил, что комментарий Ле Дриана является "наглым и ложным утверждением, не имеющим под собой никаких оснований".

"В государстве Израиль все граждане равны перед законом вне зависимости от их этнического происхождение. Израиль - маяк демократии и прав человека в нашем регионе. Мы не потерпим никаких лицемерных и ложных моральных упреков", - отметил Нетаньяху.

Ранее Ле Дриан заявил, что видит признаки того, что в Израиле вполне может установиться политика апартеида, если палестинцы не получат свое собственное государство.

"Если будет сделан выбор не в пользу варианта с сосуществованием двух государств (израильского и палестинского - ИФ), а в пользу другой идеи, то там будут все составляющие для установления на длительное время апартеида", - сказал французский министр.

Теги: #критика #франция #нетаньяху #израиль
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