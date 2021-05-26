Найденная на Галапагосах черепаха оказалась представителем считавшегося вымершим вида

Генетические тесты подтвердили, что найденная на Галапагосских островах гигантская черепаха относится к виду, который, как считали раньше ученые, вымер более ста лет назад.

Как отмечает "Би-би-си", самку нашли во время экспедиции 2019 года на остров Фернандина. Исследователи нашли на острове следы и помет, которые, как они полагают, свидетельствуют о наличии других подобных черепах в дикой природе.

Ученые сравнивали образцы найденной черепахи с останками самца вида Chelonoidis phantasticus. В последний раз представителя этого вида встречали в 1906 году. Образцы показали, что это один вид.

В настоящее время уникальное животное, которому, по оценкам экспертов, более 100 лет, находится в специальном центре по разведению на острове Санта-Крус.

В дирекции национального парка Галапагосских островов говорят, что планируется экспедиция на Фернандину с целью найти сородичей уникальной рептилии.