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22:24 26.05.2021

Байден поручил разведке удвоить усилия по поиску источника COVID-19

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Байден поручил разведке удвоить усилия по поиску источника COVID-19

Президент США Джо Байден в среду велел американским разведслужбам "удвоить усилия" в поиске источника происхождения COVID-19 и отчитаться ему о результатах в течение 90 дней, говорится в заявлении, размещенном на сайте Белого дома.

"Я теперь попросил разведывательное сообщество удвоить усилия, чтобы собрать и проанализировать информацию, которая может приблизить нас к окончательному выводу, и отчитаться мне в течение 90 дней", - говорится в заявлении Байдена.

Байден попросил уделить внимание в докладе отдельным вопросам, которые могут потребовать дальнейшего расследования, включая "вопросы по Китаю".

Ранее в среду представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что США в рамках расследования происхождения коронавируса COVID-19 следует обеспечить доступ специалистов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на свои объекты.

Группа экспертов ВОЗ ранее посетила Уханьский институт вирусологии. В докладе о результатах посещения был сделан вывод, что утечка вирусов из лаборатории института "крайне маловероятна".

Однако американские СМИ ранее в мае сообщали, что разведслужбы США в настоящее время изучают сообщения о том, что в 2019 году, еще до того, как власти Китая сообщили о первом случае коронавируса, в лаборатории Ухани сильно заболели несколько сотрудников.

В свою очередь бывший президент США Дональд Трамп констатировал, что выдвинутая им в свое время версия о том, что лаборатория в Ухани может быть источником возникновения коронавируса, наконец, становится популярной.

Теги: #сша #происхождение #байден #коронавирус
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