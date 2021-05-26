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22:21 26.05.2021

ЕС призывает РФ немедленно и безоговорочно освободить татарского правозащитника Куку

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ЕС призывает РФ немедленно и безоговорочно освободить татарского правозащитника Куку

Европейский союз призывает Россию немедленно и безоговорочно освободить крымского татарина Эмира-Усейна Куку, прекратить преследования крымских татар и правозащитников.

Такой призыв на своей странице в среду в Твиттере обнародовал представитель Внешней дипломатической службы ЕС Питер Стано.

"Россия продолжает преследовать крымских татар и правозащитников. Представитель ЕС в России присутствовал на сегодняшнем суде над Эмиром-Усейном Куку. ЕС призывает немедленно и безоговорочно освободить его, а также всех задержанных и осужденных в Крыму с нарушением международного права", - заявил Стано.

Куку, крымский правозащитник был осужден к 12 годам колонии строгого режима судом Ростова-на-Дону по факту участия в деятельности организации "Хиз ут-Тахрир", признанной в России террористической организацией.

Теги: #рф #украина #призыв #ес
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